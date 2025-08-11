遭爆「就是要弄死她們」內幕錄音疑曝光 賓賓哥親自發聲了

公益網紅賓賓哥。（經紀公司提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕網紅「賓賓哥」（江建樺）近年以公益形象活躍網路，卻頻因爭議登上新聞版面。繼先前闖入醫院直播、違反《藥事法》販售通鼻器後，近日又遭前員工爆料，指控他教唆抹黑其他網紅，甚至曝光會議錄音檔，內容疑似直言「就是要弄死她們」，引發網友熱議。對此，賓賓哥稍早也透過經紀公司回應。

爆料者在臉書發文稱，賓賓哥整天只想自己紅，不僅無心真正照顧弱勢，還要求員工配合造假、抹黑同行。據其描述，在一次桃園觀音的訪視中，賓賓哥指示員工套話，將另一名網紅漢娜牽扯進爭議，結果漢娜遭網友謾罵。漢娜事後也委屈表示，「做善事還要被威脅，不是只有他能做，別人就不能做。」

對於爆料與錄音檔外流，賓賓哥今透過經紀公司回應，強調泰霸團隊援助個案時一直依循嚴謹的 SOP，把資源用在真正需要的人身上；此次個案因刻意隱瞞事實，未符合援助標準才停止協助。

他同時批評前員工偷錄會議、斷章取義，嚴重損害團隊聲譽，並已採取法律行動，絕不姑息。經紀公司也喊話，若真心希望公益更完善，應直接溝通，而非透過爆料博取關注，這只會製造紛擾，對弱勢沒有任何幫助。賓賓哥表示，泰霸團隊將持續專注在真正能幫助人的事上，「這才是我們存在的價值」。

