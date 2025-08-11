阿妹愛將剪短頭髮變超美！天團和金曲最佳樂團「開搶」

持修的音樂受到天后肯定。（野聲音娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「阿妹」張惠妹旗下愛將持修被封為「寶藏男孩」，出道以來除了音樂受肯定，另外他雖是男生，外型上卻有女生的秀氣與美感，也成為歌迷喜愛的一大特色，最近他剪了頭髮，沒想到包括天團成員還有金曲獎最佳樂團主唱都「開搶」。

持修分享剪髮照片並提到：「剪短ㄌ，你可以不用碰長髮男ㄌ！」不只網友直呼他的新造型「超美」，就連金曲獎最佳樂團宇宙人主唱小玉也來留言：「男生就該喜歡陽剛的東西，例如男生。」幽默分享他對持修的欣賞，沒想到五月天貝斯手瑪莎也來留言：「你剪短我也可以！」同樣趣味表達對持修的好感。

持修剪短頭髮被誇「漂亮」，還有網友覺得像王淨。（翻攝自Threads）

看到瑪莎也加入，小玉開玩笑說：「別搶。」瑪莎則回應：「來來來，不然我們三個坐下來談，看怎麼分啊！」搞笑互動笑翻網友，不少人誇持修「漂亮」，還有網友說：「以為看到王淨！」覺得剪髮後的持修，和得過台北電影獎最佳女主角的王淨有幾分神似。

