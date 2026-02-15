阿醬真的長大了 14年後回歸寫真 熟女韻味全開

日本偶像天團AKB48前成員前田敦子，睽違14年再度推出全新個人寫真集。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像天團AKB48前成員前田敦子，睽違14年再度推出全新個人寫真集，這回不再走清純偶像路線，而是大膽轉向「大人的戀愛」主題，讓粉絲驚呼：「那個少女真的長大了！」

現年34歲的她，特別遠赴奧地利取景拍攝，在充滿藝術、歷史與音樂氛圍的異國城市裡，展現褪去偶像光環後的成熟韻味。從端莊優雅到若隱若現的情感張力，畫面流露出不同以往的女人味。

前田敦子全新寫真集大膽轉向「大人的戀愛」主題。（翻攝自X）

生涯最大尺度？窗邊凝望、戀人視角全曝光

這本全新寫真被形容為前田敦子出道以來「最突破之作」。照片中，她時而倚靠窗邊眺望遠方，時而以戀人視角入鏡，流露搖擺不定的惆悵情緒，氛圍曖昧又帶點距離感。

與過去活潑可愛的少女形象相比，這回的她多了幾分慵懶與性感，情緒更濃烈，也更真實。

這本全新寫真被形容為前田敦子出道以來「最突破之作」。（翻攝自X）

絲綢吊帶裙洩鎖骨線條 網喊：太犯規

目前曝光的照片中，前田敦子換上絲綢吊帶背心裙，柔軟布料貼合身形，散發出成熟女人的氣息。迷人的鎖骨線條與白皙肌膚在鏡頭前若隱若現，氣質中帶著一絲撩人氛圍。

不少粉絲看完直呼：「真的不一樣了！」、「這是成熟版的阿醬！」更有人感嘆：「小女孩徹底長大了。」

前田敦子散發出成熟女人的氣息。（翻攝自X）

