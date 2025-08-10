蔡少芬老公心臟病突發 發不出聲險喪命

曾經演出《後宮甄嬛傳》當中心機皇后的香港女星蔡少芬，在觀眾心目中印象深刻。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經在《後宮甄嬛傳》當中飾演心機皇后的香港女星蔡少芬，在觀眾心目中印象深刻，她的老公張晉也曾獲得香港金像獎最佳男配角。今年4月17日蔡少芬與老公帶著3個孩子在國外旅行時，張晉突然心臟病發，嚇得蔡少芬六魂無主，好在後來張晉硬挺過來，鬼門關前走一遭，終於重回愛妻身邊。

張晉海外突發心臟病，與死神擦肩而過。（翻攝自微博）

想到心臟病突發的過程，張晉仍心有餘悸。他近日在《披荊斬棘2025》描述當時情景，發病的時候，張晉覺得胸口劇痛、呼吸困難、冷汗直冒，卻無法發聲求救。「當時我覺得身體不斷往下沉」之晉說，在生死邊緣，他滿腦子想都是不能死在異國他鄉，且蔡少芬帶著3個孩子，將會不知所措。憑著這股力量，他硬撐過最危險的時刻。

請繼續往下閱讀...

之後張晉接受醫師檢查，才知道自己處於極為凶險的情況，之後立刻安排進行心臟支架手術，才度過難關。張晉說當時感覺得自己第一次離死亡這麼近，很擔心再也見不到最愛的家人。

張晉（右）與蔡少芬夫妻感情深厚。（翻攝自微博）

鬼門關前繞一回，蔡少芬也十分擔憂，除了寸步不離的照顧張晉之外，還親自研究飲食菜單，嚴格管控張晉飲食的油、鹽、糖。孩子們也主動照顧父親，又唱歌又跳舞想逗張晉開心。

這次與死神擦肩而過，讓張晉與蔡少芬感情更深厚，也發覺健康的重要性。

