陳柏霖、黃宣《出去一下》破產慘賠 兄弟被拆散「人財兩失」

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳柏霖與黃宣在冒險實境節目《出去一下 What A Trip》最新一集中，遭遇開播以來最慘痛的「人財兩失」。在紐西蘭與新田真劍佑、草野大成攜手闖關，本來金幣累積可觀，卻因接受尋寶公會的連環賭局挑戰，從21點到輪盤再到撲克牌比大小全數敗北，金幣瞬間歸零。更雪上加霜的是，新田與草野被臨時調回日本執行其他任務，兩人只能不捨揮手告別，黃宣感嘆「兄弟情才熱起來就被拆散」。

失去夥伴後，陳柏霖與黃宣獨自前往紅木樹頂步道尋寶，百年紅杉樹之間的高空吊橋與平台原本詩情畫意，卻因缺少集體智慧而陷入困境。兩人雖找到線索，卻解不開謎題，整整卡關一個上午。回到車上，陳柏霖懊惱直罵：「氣死我了！笨死！」黃宣也沮喪喊：「蠢爆了！」兩人決心之後要更細心應對高難度挑戰。

接著，他們前往極限運動天堂「速度谷」接受體能與膽量雙重考驗。黃宣選擇「下」的挑戰，被送上離地43公尺高空後猛喊「我不害怕」自我打氣，卻在無預警自由落體時嚇到狂叫「媽」，著地後雙腿發軟、語無倫次。陳柏霖則選擇「上」的挑戰，穿上連身飛行制服挑戰空中懸浮，因平衡難度極高，全身肌肉緊繃，完成任務時彷彿游了400公尺般虛脫無力。即使歷經破產、分離與高難度任務，兩人依然展現堅韌冒險精神，也讓觀眾更加期待接下來的旅程。

