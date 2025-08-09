晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

李浩瑋點線香激出創作靈感 夢幻合作對象鎖定這位金曲獎最佳新人

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手李浩瑋現身信義區擔任耳機品牌一日店長，除了獻唱YouTube點擊近千萬的歌曲《真心話》，另外也與粉絲進行零距離拍貼互動，現談到創作靈感，李浩瑋不藏私，笑說，「我喜歡泡茶、點線香，或是騎車兜風，有時候一個旋律就在腦中自然出現，靈感往往藏在最平凡的日常。」

李浩瑋擔任一日店長，也談到他個人和福夢樂團的音樂計畫。（soundcore提供）李浩瑋擔任一日店長，也談到他個人和福夢樂團的音樂計畫。（soundcore提供）

首次受邀擔任耳機品牌soundcore一日店長，李浩瑋開心接受挑戰並笑說：「希望大家多擔待，也期望能透過這個快閃屋帶給大家前所未有的聽覺體驗。」耳機對歌手來說是相當重要的工具，李浩瑋說：「我有試戴一款開放式藍牙耳夾耳機，設計感超時尚，重點是戴一整天都不會悶也不會掉，聲音還很清楚。」

李浩瑋心中有鎖定想要合作的對象。（soundcore提供）李浩瑋心中有鎖定想要合作的對象。（soundcore提供）

李浩瑋也透露近期正積極籌備第三張個人專輯，霸氣宣告：「這次做了很多不一樣的嘗試，還買了很多效果器，等不及要給大家聽聽看！」另外他擔任主唱的樂團「福夢FUMON」也預計將於明年推出全新木吉他專輯，並展開演唱會計畫。至於未來想合作的夢幻對象，他點名說：「其實有很多人想合作，但我自己最想和 GUMMY B 和山姆玩玩音樂。」其中山姆是本屆金曲獎的最佳新人得主。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中