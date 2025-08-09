李浩瑋點線香激出創作靈感 夢幻合作對象鎖定這位金曲獎最佳新人

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手李浩瑋現身信義區擔任耳機品牌一日店長，除了獻唱YouTube點擊近千萬的歌曲《真心話》，另外也與粉絲進行零距離拍貼互動，現談到創作靈感，李浩瑋不藏私，笑說，「我喜歡泡茶、點線香，或是騎車兜風，有時候一個旋律就在腦中自然出現，靈感往往藏在最平凡的日常。」

李浩瑋擔任一日店長，也談到他個人和福夢樂團的音樂計畫。（soundcore提供）

首次受邀擔任耳機品牌soundcore一日店長，李浩瑋開心接受挑戰並笑說：「希望大家多擔待，也期望能透過這個快閃屋帶給大家前所未有的聽覺體驗。」耳機對歌手來說是相當重要的工具，李浩瑋說：「我有試戴一款開放式藍牙耳夾耳機，設計感超時尚，重點是戴一整天都不會悶也不會掉，聲音還很清楚。」

李浩瑋心中有鎖定想要合作的對象。（soundcore提供）

李浩瑋也透露近期正積極籌備第三張個人專輯，霸氣宣告：「這次做了很多不一樣的嘗試，還買了很多效果器，等不及要給大家聽聽看！」另外他擔任主唱的樂團「福夢FUMON」也預計將於明年推出全新木吉他專輯，並展開演唱會計畫。至於未來想合作的夢幻對象，他點名說：「其實有很多人想合作，但我自己最想和 GUMMY B 和山姆玩玩音樂。」其中山姆是本屆金曲獎的最佳新人得主。

