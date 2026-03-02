【3/2～3/8星座錦囊】不怕「水逆逢血月」！4星座賺快錢、4星座長線釣大魚

本週水星逆行雙魚座，遇上處女座血月，在財運和事業布局上，凌駕邏輯與理智的情況可能超乎想像。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週除了仍處於「水星逆行期」，值得關注的星象重點有三，包含：3/2 火星進雙魚、3/3元宵適逢處女座月全食（血月），以及3/6金星進牡羊座。星座達人「安德魯的賤聲房」以一句話總結本週12星座運勢指引，就是「別硬撐，會斷」！

安德魯巧妙比喻，就像是老天爺把你的邏輯腦插頭拔了，然後強迫你用「直覺」去感應世界的惡趣味。因此，在財運和事業布局上，凌駕理智的情況可能超乎想像，有些星座在偏財、副業或短期外快上，獲益令人欣羨；有些星座則適合長線布局穩穩賺。尤其遇上3/6金星進入牡羊座，戀愛節奏猶如「快轉2倍速」，提醒戀愛中男女，千萬別被愛情的「極速快感」衝昏頭！

♈️ 牡羊座：你的CPU快燒掉了！

➤本週主題：強制重開機

．工作：你的優勢是快，缺點是「太快」。當別人在熱身時，你已經跑完三圈，但回頭一看發現沒帶接力棒。這週別只顧著衝，有些事不是「快就好」，方向錯了你只是在加速衝向懸崖。

．桃花：單身者容易遇到讓你「一眼瞬間」的人，但小心這感覺像龍捲風，來得快去得更快，三天後你可能連他姓什麼都忘了。有伴的，現在是「愛還是忍耐」的真心話大冒險時間，別再騙自己了。

．財運：賺錢靠腿不靠嘴，副業或短期外快比較香，長線投資現在看著像心電圖，心臟不好的別看。

．健康：壓力全堆在脖子以上，肩膀硬得跟大理石一樣，去動一動吧，不然你會以為自己是兵馬俑。

．幸運色／數：紅、黑、白 ／ 1, 9, 18

♉️ 金牛座：別再當那塊頑固的石頭！

➤本週主題：被迫更新系統

．工作：你那套「以不變應萬變」的方法論這週踢到鐵板了。你會發現很多流程慢到想讓人原地爆炸。抗拒改變只會讓你累到懷疑人生，試著接受「新版本」吧。

．桃花：單身者走慢火烘焙路線，先從打字聊天開始，別急著奔現。有伴的，這週要談的是「錢與權」的分配，浪漫暫時收起來，現實比較重要。

．財運：這不是發財週，是「校正回歸」週。把那些亂七八糟的帳目理清楚，你會發現錢都流向了奇怪的地方。

．健康：睡眠品質像是在考驗你的意志力。

．幸運色／數：綠、米白、咖啡 ／ 6, 15, 24

♊️ 雙子座：真心話還是大冒險？

➤本週主題：真話大爆發

．工作：溝通是你的王牌，但血月會讓你那些「原本想混過去」的誤解全部浮上水面。講清楚雖然尷尬，但能救命。注意：別想用垃圾話逃避嚴肅議題，老闆正看著你。

．桃花：單身者靠嘴皮子吸粉，但記得帶上誠意，別像在推銷保險。有伴的，該來一場「深夜長談」了，把心裡的疙瘩掏出來洗一洗。

．財運：靠資訊差賺點小錢可以，但別想玩大的，這週你沒那個強運。

．健康：肚子裡憋太多怨氣會內傷，找個地方大叫或去KTV嘶吼一下。

．幸運色／數：黃、藍、灰 ／ 3, 11, 21

♋️ 巨蟹座：裝死是為了活得更久！

➤本週主題：專業裝聾作啞

．工作：你能讀懂空氣，但這週請你「讀懂就好，別說破」。不要太雞婆去管別人的閒事，你自己屋頂都在漏水了，還在擔心鄰居家沒換燈泡？

．桃花：單身者容易被溫柔攻勢擊破防線。有伴的，舊帳可能會被翻出來當早餐吃，但這也是徹底清空垃圾的好機會。

．財運：家裡的花費像水龍頭壞了一樣，但也可能有長輩突然給你塞個紅包或報個明牌。

．健康：你需要一個絕對安靜的防空洞來回血。

．幸運色／數：藍、銀、白 ／ 2, 8, 20

♌️ 獅子座：舞台亮了，別掉鏈子！

➤本週主題：實力實測週

．工作：舞台給你了，聚光燈也打好了，但這週大家不看你的演技，看你的實力。別只會講漂亮話，細節要是沒處理好，台下的人是會丟雞蛋的。

．桃花：單身者魅力爆棚，但請收斂一點，別讓人家覺得你像個暴發戶。有伴的，誠實是唯一的路，謊言在這週會像沒穿衣服一樣明顯。

．財運：看到打折就想衝？這週過度消費會讓你下半月只能吃泡麵。

．健康：心臟跟循環系統要顧，少熬夜，你不是鐵打的。

．幸運色／數：金、橘、紫 ／ 5, 14, 23

♍️ 處女座：大型大掃除現場！

➤本週主題：清理、整理、再重啟

．工作：你會突然看穿所有問題的核心，這週適合「大清理」。但求求你，別因為追求完美而卡在一個小標點符號上，進度才是王道。

．桃花：單身者請把你的「篩選清單」燒掉一半，放鬆標準你才會發現好貨。有伴的，平凡的日常就是浪漫，別去追求那種虛擬的激情。

．財運：適合拿著計算機精算，你會發現省小錢就是賺大錢。

．健康：腸胃跟你的壓力成正比，放輕鬆點。

．幸運色／數：灰、米、深藍 ／ 4, 10, 22

♎️ 天秤座：人紅是非多，低調保平安！

➤本週主題：低調、再低調

．工作：你的無心炫耀在小人眼裡就是挑釁。這週請把你的優越感收進口袋，乖乖當個隱形人，保命要緊。

．桃花：單身者去社交場合晃晃，有機會遇到志同道合的人。有伴的，別總是遷就對方，平衡的需求才是長久之計。

．財運：合作會帶財，一個人單打獨鬥很辛苦。

．健康：免疫力下降，皮膚容易鬧脾氣，別亂擦東西。

．幸運色／數：粉、藍、白 ／ 7, 16, 25

♏️ 天蠍座：我看透了，也冷靜了！

➤本週主題：深層轉變

．工作：你能看穿局勢，像在玩一場上帝視角的遊戲。決策很準，但控制慾別太強，給下屬一點呼吸空間，情緒控管是你的必修課。

．桃花：單身者自帶磁場，吸過來的都不是普通人。有伴的，適合談一些深層的慾望，別害羞，誠實面對身體與靈魂。

．財運：適合長線布局，現在種樹，以後乘涼。

．健康：壓力需要出口，不管是運動還是大哭。

．幸運色／數：黑、酒紅、墨綠／8, 13, 27

♐️ 射手座：熱血執行，傻人有傻福！

➤本週主題：落地執行

．工作：你的腦袋裡有無數個宇宙級的計畫，但這週請你「下凡」好嗎？堅持到底、傻傻地做，反而能得到預想不到的收穫。

．桃花：單身者出門走走，新環境會有新驚喜。有伴的，別老是做一樣的事，一起去冒險、去開發新的興趣。

．財運：吃喝玩樂開銷驚人，你的荷包在哭泣你聽到了嗎？

．健康：消化系統告急，發炎或脹氣會讓你欲哭無淚

．幸運色／數：橙、藍、綠／9, 17, 26

♑️ 魔羯座：肩膀上的重擔需要出口！

➤本週主題：責任與突破

．工作：一切都在推進，但總有突發狀況想測驗你的血壓。記得，你不是機器人，情緒壓抑太久是會爆炸的。

．桃花：單身者，你那種「務實到不行」的氣質其實很吸引想認真的人。有伴的，別只談公事，談談你們的未來。

．財運：穩穩地賺，雖然沒暴富，但至少睡得著。

．健康：骨頭跟關節要注意，累了就睡，別硬扛。

．幸運色／數：灰、咖啡、白／6, 12, 30

♒️ 水瓶座：天才與瘋子的一線之隔！

➤本週主題：創意大噴發

．工作：靈感大噴發，適合出新方案。但注意，講話別太直，你的「實話」在別人耳中可能是「髒話」，執行力才是證明你不是瘋子的關鍵。

．桃花：單身者會被奇怪的人吸引，或吸引奇怪的人。有伴的，找個頻率對得上的人很重要，不然像在跟外星人說話。

．財運：科技或奇奇怪怪的小發明會為你帶來財富。

．健康：睡覺是最好的藥。

．幸運色／數：電藍、銀、黑／1, 7, 19

♓️ 雙魚座：錦鯉附身，請保持清醒！

➤本週主題：主場無敵

．工作：直覺精準到可以去算命。創意能量強，但請別逃避現實中的表格與細節，那些是你通往成功的台階。

．桃花：單身者浪漫到不行，但記得戴上濾鏡，別什麼爛桃花都當寶。有伴的，這週情感連結很深，適合浪漫約會。

．財運：靠靈感賺錢，夢到的數字或想法或許真的有用。

．健康：多喝水，你需要水的能量。

．幸運色／數：海藍、紫、粉／2, 14, 28

【安德魯3/2～3/8星象解盤】

➤ 3/2火星進雙魚→武士變成了「林黛玉」！

→武士變成了「林黛玉」原本那個「要打去練舞室打」的火星，一進雙魚座就像剛打完疫苗一樣全身無力。

．症狀：早上鬧鐘響了5次，你還在感應靈魂跟肉體有沒有對齊。

．核心：如果你這週覺得這件事「沒FU」，那就是真的沒戲。別想用理性說服自己，你的身體會比你的大腦先癱瘓。

．生存口訣：「感覺不對，我就撤退；靈感不來，我就發呆。」

➤ 3/3處女座月全食「血月」→血月見，妖孽現！

血月不是拿來許願的，是拿來「還債」的。它是宇宙級的照妖鏡，還是8K高畫質。

．爆點：那些你以為埋在土裡長草的爛事、以為對方沒發現的小動作，這週都會像火山爆發一樣噴在你臉上。

．神啟：很多人會在這天突然覺得：我以前到底看上這傢伙哪一點？」這不是看破紅塵，這是「眼翳病」突然好了。

➤3/6金星進牡羊→愛情的「極速快感」

這週的戀愛節奏像是快轉 2 倍速。

．氛圍：上週還在「你猜、我猜、大家猜」，這週會變成「要不要在一起？不要我去找下一個」。

．警示：曖昧中的各位請注意，這週會出現一種「強迫定義關係」的壓力，如果你還想拖，對方可能直接幫你點一首《有一種遺憾叫我們》。

☆民俗說法僅供參考☆

