自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【3/2～3/8星座錦囊】不怕「水逆逢血月」！4星座賺快錢、4星座長線釣大魚

本週水星逆行雙魚座，遇上處女座血月，在財運和事業布局上，凌駕邏輯與理智的情況可能超乎想像。（達志影像）本週水星逆行雙魚座，遇上處女座血月，在財運和事業布局上，凌駕邏輯與理智的情況可能超乎想像。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週除了仍處於「水星逆行期」，值得關注的星象重點有三，包含：3/2 火星進雙魚、3/3元宵適逢處女座月全食（血月），以及3/6金星進牡羊座。星座達人「安德魯的賤聲房」以一句話總結本週12星座運勢指引，就是「別硬撐，會斷」！

安德魯巧妙比喻，就像是老天爺把你的邏輯腦插頭拔了，然後強迫你用「直覺」去感應世界的惡趣味。因此，在財運和事業布局上，凌駕理智的情況可能超乎想像，有些星座在偏財、副業或短期外快上，獲益令人欣羨；有些星座則適合長線布局穩穩賺。尤其遇上3/6金星進入牡羊座，戀愛節奏猶如「快轉2倍速」，提醒戀愛中男女，千萬別被愛情的「極速快感」衝昏頭！

 

♈️ 牡羊座：你的CPU快燒掉了！

➤本週主題：強制重開機

．工作：你的優勢是快，缺點是「太快」。當別人在熱身時，你已經跑完三圈，但回頭一看發現沒帶接力棒。這週別只顧著衝，有些事不是「快就好」，方向錯了你只是在加速衝向懸崖。

．桃花：單身者容易遇到讓你「一眼瞬間」的人，但小心這感覺像龍捲風，來得快去得更快，三天後你可能連他姓什麼都忘了。有伴的，現在是「愛還是忍耐」的真心話大冒險時間，別再騙自己了。

．財運：賺錢靠腿不靠嘴，副業或短期外快比較香，長線投資現在看著像心電圖，心臟不好的別看。

．健康：壓力全堆在脖子以上，肩膀硬得跟大理石一樣，去動一動吧，不然你會以為自己是兵馬俑。

．幸運色／數：紅、黑、白 ／ 1, 9, 18

 

♉️ 金牛座：別再當那塊頑固的石頭！

➤本週主題：被迫更新系統

．工作：你那套「以不變應萬變」的方法論這週踢到鐵板了。你會發現很多流程慢到想讓人原地爆炸。抗拒改變只會讓你累到懷疑人生，試著接受「新版本」吧。

．桃花：單身者走慢火烘焙路線，先從打字聊天開始，別急著奔現。有伴的，這週要談的是「錢與權」的分配，浪漫暫時收起來，現實比較重要。

．財運：這不是發財週，是「校正回歸」週。把那些亂七八糟的帳目理清楚，你會發現錢都流向了奇怪的地方。

．健康：睡眠品質像是在考驗你的意志力。

．幸運色／數：綠、米白、咖啡 ／ 6, 15, 24

 

♊️ 雙子座：真心話還是大冒險？

➤本週主題：真話大爆發

．工作：溝通是你的王牌，但血月會讓你那些「原本想混過去」的誤解全部浮上水面。講清楚雖然尷尬，但能救命。注意：別想用垃圾話逃避嚴肅議題，老闆正看著你。

．桃花：單身者靠嘴皮子吸粉，但記得帶上誠意，別像在推銷保險。有伴的，該來一場「深夜長談」了，把心裡的疙瘩掏出來洗一洗。

．財運：靠資訊差賺點小錢可以，但別想玩大的，這週你沒那個強運。

．健康：肚子裡憋太多怨氣會內傷，找個地方大叫或去KTV嘶吼一下。

．幸運色／數：黃、藍、灰 ／ 3, 11, 21

 

♋️ 巨蟹座：裝死是為了活得更久！

➤本週主題：專業裝聾作啞

．工作：你能讀懂空氣，但這週請你「讀懂就好，別說破」。不要太雞婆去管別人的閒事，你自己屋頂都在漏水了，還在擔心鄰居家沒換燈泡？

．桃花：單身者容易被溫柔攻勢擊破防線。有伴的，舊帳可能會被翻出來當早餐吃，但這也是徹底清空垃圾的好機會。

．財運：家裡的花費像水龍頭壞了一樣，但也可能有長輩突然給你塞個紅包或報個明牌。

．健康：你需要一個絕對安靜的防空洞來回血。

．幸運色／數：藍、銀、白 ／ 2, 8, 20

 

♌️ 獅子座：舞台亮了，別掉鏈子！

➤本週主題：實力實測週

．工作：舞台給你了，聚光燈也打好了，但這週大家不看你的演技，看你的實力。別只會講漂亮話，細節要是沒處理好，台下的人是會丟雞蛋的。

．桃花：單身者魅力爆棚，但請收斂一點，別讓人家覺得你像個暴發戶。有伴的，誠實是唯一的路，謊言在這週會像沒穿衣服一樣明顯。

．財運：看到打折就想衝？這週過度消費會讓你下半月只能吃泡麵。

．健康：心臟跟循環系統要顧，少熬夜，你不是鐵打的。

．幸運色／數：金、橘、紫 ／ 5, 14, 23

 

♍️ 處女座：大型大掃除現場！

➤本週主題：清理、整理、再重啟

．工作：你會突然看穿所有問題的核心，這週適合「大清理」。但求求你，別因為追求完美而卡在一個小標點符號上，進度才是王道。

．桃花：單身者請把你的「篩選清單」燒掉一半，放鬆標準你才會發現好貨。有伴的，平凡的日常就是浪漫，別去追求那種虛擬的激情。

．財運：適合拿著計算機精算，你會發現省小錢就是賺大錢。

．健康：腸胃跟你的壓力成正比，放輕鬆點。

．幸運色／數：灰、米、深藍 ／ 4, 10, 22

 

♎️ 天秤座：人紅是非多，低調保平安！

➤本週主題：低調、再低調

．工作：你的無心炫耀在小人眼裡就是挑釁。這週請把你的優越感收進口袋，乖乖當個隱形人，保命要緊。

．桃花：單身者去社交場合晃晃，有機會遇到志同道合的人。有伴的，別總是遷就對方，平衡的需求才是長久之計。

．財運：合作會帶財，一個人單打獨鬥很辛苦。

．健康：免疫力下降，皮膚容易鬧脾氣，別亂擦東西。

．幸運色／數：粉、藍、白 ／ 7, 16, 25

 

♏️ 天蠍座：我看透了，也冷靜了！

➤本週主題：深層轉變

．工作：你能看穿局勢，像在玩一場上帝視角的遊戲。決策很準，但控制慾別太強，給下屬一點呼吸空間，情緒控管是你的必修課。

．桃花：單身者自帶磁場，吸過來的都不是普通人。有伴的，適合談一些深層的慾望，別害羞，誠實面對身體與靈魂。

．財運：適合長線布局，現在種樹，以後乘涼。

．健康：壓力需要出口，不管是運動還是大哭。

．幸運色／數：黑、酒紅、墨綠／8, 13, 27

 

♐️ 射手座：熱血執行，傻人有傻福！

➤本週主題：落地執行

．工作：你的腦袋裡有無數個宇宙級的計畫，但這週請你「下凡」好嗎？堅持到底、傻傻地做，反而能得到預想不到的收穫。

．桃花：單身者出門走走，新環境會有新驚喜。有伴的，別老是做一樣的事，一起去冒險、去開發新的興趣。

．財運：吃喝玩樂開銷驚人，你的荷包在哭泣你聽到了嗎？

．健康：消化系統告急，發炎或脹氣會讓你欲哭無淚

．幸運色／數：橙、藍、綠／9, 17, 26

 

♑️ 魔羯座：肩膀上的重擔需要出口！

➤本週主題：責任與突破

．工作：一切都在推進，但總有突發狀況想測驗你的血壓。記得，你不是機器人，情緒壓抑太久是會爆炸的。

．桃花：單身者，你那種「務實到不行」的氣質其實很吸引想認真的人。有伴的，別只談公事，談談你們的未來。

．財運：穩穩地賺，雖然沒暴富，但至少睡得著。

．健康：骨頭跟關節要注意，累了就睡，別硬扛。

．幸運色／數：灰、咖啡、白／6, 12, 30

 

♒️ 水瓶座：天才與瘋子的一線之隔！

➤本週主題：創意大噴發

．工作：靈感大噴發，適合出新方案。但注意，講話別太直，你的「實話」在別人耳中可能是「髒話」，執行力才是證明你不是瘋子的關鍵。

．桃花：單身者會被奇怪的人吸引，或吸引奇怪的人。有伴的，找個頻率對得上的人很重要，不然像在跟外星人說話。

．財運：科技或奇奇怪怪的小發明會為你帶來財富。

．健康：睡覺是最好的藥。

．幸運色／數：電藍、銀、黑／1, 7, 19

 

♓️ 雙魚座：錦鯉附身，請保持清醒！

➤本週主題：主場無敵

．工作：直覺精準到可以去算命。創意能量強，但請別逃避現實中的表格與細節，那些是你通往成功的台階。

．桃花：單身者浪漫到不行，但記得戴上濾鏡，別什麼爛桃花都當寶。有伴的，這週情感連結很深，適合浪漫約會。

．財運：靠靈感賺錢，夢到的數字或想法或許真的有用。

．健康：多喝水，你需要水的能量。

．幸運色／數：海藍、紫、粉／2, 14, 28

 

 

【安德魯3/2～3/8星象解盤】

➤ 3/2火星進雙魚→武士變成了「林黛玉」

→武士變成了「林黛玉」原本那個「要打去練舞室打」的火星，一進雙魚座就像剛打完疫苗一樣全身無力。

．症狀：早上鬧鐘響了5次，你還在感應靈魂跟肉體有沒有對齊。

．核心：如果你這週覺得這件事「沒FU」，那就是真的沒戲。別想用理性說服自己，你的身體會比你的大腦先癱瘓。

．生存口訣：「感覺不對，我就撤退；靈感不來，我就發呆。」

 

➤ 3/3處女座月全食「血月」→血月見，妖孽現！

血月不是拿來許願的，是拿來「還債」的。它是宇宙級的照妖鏡，還是8K高畫質。

．爆點：那些你以為埋在土裡長草的爛事、以為對方沒發現的小動作，這週都會像火山爆發一樣噴在你臉上。

．神啟：很多人會在這天突然覺得：我以前到底看上這傢伙哪一點？」這不是看破紅塵，這是「眼翳病」突然好了。

 

➤3/6金星進牡羊→愛情的「極速快感」

這週的戀愛節奏像是快轉 2 倍速。

．氛圍：上週還在「你猜、我猜、大家猜」，這週會變成「要不要在一起？不要我去找下一個」。

．警示：曖昧中的各位請注意，這週會出現一種「強迫定義關係」的壓力，如果你還想拖，對方可能直接幫你點一首《有一種遺憾叫我們》。

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中