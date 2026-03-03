劉怡萱曾爆不倫戀 學生時代號稱台南一枝花

教育部體育署2023年舉辦「體育推手獎」表揚活動，劉怡萱（右）亮麗出席。（資料照）



〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委王定宇今（3）日被爆奪人小三，對象為富商、愛爾麗集團執行長劉怡萱，2人在台北、台南共築愛巢，王定宇駁斥「報導有誤」，是該富商為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。

《鏡週刊》報導，出身台南的劉怡萱曾經有過一段婚姻並育有1女，學生時代號稱「台南一枝花」，在文化大學體育系求學時，曾被媒體以「網球名將爆師生不倫戀」為題踢爆緋聞，與時任文大體育系教授劉中興當街擁抱、親吻、牽手，且被元配逮個正著，場面尷尬。

民進黨立委王定宇。（資料照）

而王定宇今被報導與劉怡萱在台北、台南2地共築愛巢，對此，他表示會捲入風波是該集團富商涉犯性侵女員工未遂，該案犯案過程有社區監控影像與居民作證，罪證確鑿，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中。他認為該富商為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。

報導同時提及王定宇已與妻子離婚，王定宇說，去年2月底確實與太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友，此事並未公開，是為了不影響孩子。王定宇強調，前妻仍然在服務處協助公務，他相當感謝，絕非婚內出軌情形。

