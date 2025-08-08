眾量級「神祕帳冊」從未現身 檢調靠「這招」追家寧媽金流

知名百萬級YouTuber「眾量級（CROWD）」前情侶檔Andy老師與家寧分手後，爆頻道經營權糾紛，新北地檢署日前將家寧一家4口起訴。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者王定傳／台北報導〕知名百萬級YouTuber「眾量級（CROWD）」前情侶檔Andy老師與家寧分手後，爆頻道經營權糾紛，新北地檢署日前將家寧一家4口起訴後，家寧與Andy仍隔空交戰，但網友大多力挺Andy，要求家寧「拿出帳冊」；據了解，網友口中的「帳冊」其實並未出現，即使檢調介入偵辦，家寧媽仍沒交出這本神祕的「帳冊」，調查局北機站因此聯手北區國稅局新店稽徵所，循管道取得「內帳」，助檢方從金流追出家寧媽侵占等犯行。

在Andy老師與家寧「開撕」後，Andy多次喊話交出帳冊，甚至喊話家寧，「請公司股東兼監察人的家寧，跟我一起努力先拿回帳冊 」，雖家寧屢屢錄製影片反擊，但網友大多都挺Andy老師並留言說：「只要帳本，不要劇本」、「帳本在哪？」等。

檢方上月底起訴家寧1家4口後，Andy意味深長的回應說：「化妝跟濾鏡可以騙人，但金流的去向，無從藏匿」；其實，Andy的說法沒有錯，據了解，家寧媽從頭到尾都沒有交出這本屬於群海公司的「帳本」，即使在搜索時，帳冊也沒出現，家寧媽更辯，「我會扣除拍片所需支出、會計、經紀人費用後，便將剩餘款項評分給Andy及家寧2人」。

辦案人員不死心，透過管道取得內帳，經逐筆比對，追出家寧媽涉嫌把家寧、Andy帳戶中的頻道流量收益、臉書廣告收益及蝦皮賣場收入，合計約3036萬餘元，通通挪到自己的帳戶中，作為個人買保險、轉存外匯定存、繳卡費私人用途使用，凸顯金流與家寧媽所述不符。

檢調持續跟著金流追查又發現，家寧媽還涉嫌把群海公司帳戶內業配收益1281萬餘元，分批匯入自己、家寧爸、家寧及家寧妹帳戶中，若加上頻道流量等收益，總計侵占4318萬餘元；不僅如此，檢調還聯手國稅局追出家寧媽等人，利用人頭虛報支領薪資、伙食費約1609萬餘元，並隱匿流量、臉書受益等，以此逃漏稅572萬餘元。

