浪花男子公布明年喜訊 最年長成員眼眶泛紅

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣男團浪花男子推出第4張專輯《BON BON VOYAGE》，首週以33.4萬張的銷售佳績，榮登「日本Oricon公信榜專輯週榜」榜首，是他們自2022年7月以來，連續4張專輯、總計第4張專輯獲得第一。

浪花男子最新專輯《BON BON VOYAGE》台壓發行。（avex taiwan提供）

《BON BON VOYAGE》收錄曾在「日本Oricon週間單曲排行榜」奪冠的《戀愛之光》和《Doki it》，以及數位限定發行的單曲《勇氣100%》、《由衷感謝》等歌曲。

出道滿4年、正在舉辦全國巡演的浪花男子，在紀念日7月28日當天於橫濱體育館舉辦的演唱會的MC環節驚喜宣布，明年1月至2月將首次登上東京巨蛋與大阪京瓷巨蛋開唱，現場約1萬5000名粉絲爆出雷鳴般的歡聲。

浪花男子最新專輯《BON BON VOYAGE》封面照。（avex taiwan提供）

本場次同步進行YouTube線上直播，MC中正式公布將於2025年1月12日、13日於東京巨蛋，1月31日至2月4日於大阪京瓷巨蛋舉辦公演。得知這項喜訊後，全場粉絲齊聲歡呼，氣氛達到最高潮。

身為團內最年長的成員藤原丈一郎也感動得眼眶泛紅，看到這一幕的西畑大吾也忍不住說出「不行啦我也要哭了…」，跟著落下感動的淚水。浪花男子最新專輯《BON BON VOYAGE》於8日正式發行。

