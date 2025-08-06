台片瘋傳受《零日攻擊》牽連香港放映喊卡！片商說話了

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我家的事》昨（5）日傳出因「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」，被香港國際電影節協會主辦的「夏日國際電影節」取消放映。由於主辦單位未詳細說明修改要求，引發各種揣測，甚至瘋傳是因為片中演員藍葦華參演了《零日攻擊》。

藍葦華（左）參與演出《我家的事》。（牽猴子提供）

香港「夏日國際電影節」即將於下週三（13日）開幕，《我家的事》原排定於8月16日在PREMIERE Elements、8月18日於英皇戲院尖沙咀iSQUARE放映，導演潘客印原先也將親自出席映後座談。目前因為取消放映，主辦單位已承諾為已購票觀眾辦理全額退款。

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至於網路瘋傳，取消原因是因為片中演員藍葦華參演了《零日攻擊》，對此經紀人表示「一切以電影劇組回應為主，藝人不做回應。」而負責台灣發行的牽猴子表示，「臨時取消的原因會在確認後正式說明 」。

《我家的事》於今年台北電影節獲最佳女主角與國際新導演觀眾票選獎，並在紐約亞洲電影節奪得最佳劇情片，將於9月12日正式在台上映。

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