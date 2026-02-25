為NewJeans台幣6.4億不要了？ 閔熙珍6分鐘記者會震撼彈

閔熙珍（左三）表示為NewJeans願意放棄高達256億韓元賠償金。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓娛權力風暴再翻盤！打造NewJeans的靈魂製作人閔熙珍，與老東家HYBE的世紀對決還沒落幕，今（25）日突然丟出震撼彈，表示願意放棄高達256億韓元（約新台幣6.4億元）的賠償金，只求全面停戰！

NewJeans與老東家HYBE的世紀對決，這場戰火從2024年4月一路燒到現在。（翻攝自X）

這場戰火從2024年4月一路燒到現在，從經營權爭議、合約訴訟，一路打到女團成員去留問題。NewJeans與ADOR的合約官司去年10月法院認定合約有效，5名成員回歸ADOR，但隨後Danielle解約風波又掀波瀾，粉絲心情宛如坐雲霄飛車。

更火上加油的是，《Dispatch》（以下簡稱D社）日前爆料閔熙珍疑似暗中籌畫「奪權計畫」，包含密會財閥、海外私簽，甚至替NewJeans打造「受害者人設」，指控一出震撼韓網。

閔熙珍現身記者會，全程僅6分鐘。（翻攝自X）

就在外界議論紛紛之際，閔熙珍突然現身記者會，雖然全程僅6分鐘，且照稿宣讀聲明，卻字字帶火。她表示，願意放棄256億韓元，只求HYBE終止針對她、NewJeans成員與相關人士的所有民刑事訴訟，「不要再讓孩子們站在法庭上。」更公開喊話，希望ADOR讓Danielle歸隊，兌現「若NewJeans回來會善待她們」的承諾。

最後，她把話丟向HYBE與房時爀議長：「讓我們在創作的位置相見，而不是在法庭。」語氣平靜卻暗潮洶湧。

對此，HYBE僅冷冷回應：「沒有立場。」

