中國女大生撞臉大S「神韻也超像」 網看哭：平行時空的另一個妳

中國一名24歲女大生撞臉大S（右）爆紅。（翻攝自抖音、臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星大S今年2月因病驟逝，至今過去半年，親友依舊深陷悲傷，S媽時常深夜發文抒發悲痛心情，小S至今仍未回歸節目《小姐不熙娣》；具俊曄更是多次被目擊現蹤大S長眠地，削瘦面容令人擔憂。近日，中國重慶一名24歲醫學系女學生在社群曬出旅遊照，因激似大S的外型意外爆紅，再度引發外界對大S的思念。

24歲女大生不只外型激似大S，連神韻跟眼神都非常像。（翻攝自抖音）

一名就讀重慶醫學系24歲女學生因長相、氣質酷似大S走紅，許多網友一看到她的照片就淚目，「妳長的好像一位故人」、「神韻、眼神都很像，溫柔又平靜」、「是平行時空的妳嗎」、「是妳對吧！妳長胖了，變健康了，隱姓埋名去旅行了」。

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隨著爆紅，24歲女大生也遭外界質疑想蹭熱度，她在得知此事後，立刻發文澄清，強調自己從來沒有想過要模仿大S，發文單純是因為想記錄生活，很喜歡大S，未來更不會消費她。

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