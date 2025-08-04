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公益網紅賓賓哥遭爆「違法募資」詐善 經紀公司怒喊告

〔記者侯家瑜／台北報導〕TikTok公益網紅「賓賓哥」（本名江建樺）近日陷入違法募資爭議。一名自稱為「前鐵粉」的網友爆料指出，賓賓哥長期透過LINE群組發起物資募集，號稱為「任務個案」提供幫助，但實際上並未具備合法公益團體身分，質疑其「打著公益的名義牟利」。對此，賓賓哥稍早也透過經紀公司泰霸團隊回應。

TikTok公益網紅「賓賓哥」近日陷入違法募資爭議。（資料照，經紀公司提供）TikTok公益網紅「賓賓哥」近日陷入違法募資爭議。（資料照，經紀公司提供）

爆料者提供的LINE群組截圖顯示，賓賓哥在名為「物資群」的聊天室中（群內人數高達1418人），會針對個案發布需求清單，要求粉絲「自行購買並寄送物資至指定地址」，等同實質進行物資勸募。

他更指控，這樣的白天公益流量其實是為晚上的商業直播「導流」，「比如白天講個案故事、塑造悲情形象，到了晚上開直播賣佛牌、賣產品，自然就會轉換成購買力。」

賓賓哥出面澄清公益團隊是正當經營。（經紀公司提供）賓賓哥出面澄清公益團隊是正當經營。（經紀公司提供）

賓賓哥稍早透過經紀公司回應，強調：「我們已委請律師蒐證並提告，請外界勿混淆視聽。」他也重申團隊正當經營、努力回饋社會，「重申泰霸團隊是正當經營，團隊近40位夥伴，我們這些年幫助了無數個案，做公益是我一生的志向，我希望能把真正好的東西推薦給大家，持續以行動服務社會，帶領大家加入善的循環，回饋社會，這是我一直以來的初心，看到個案臉上感激的神情，是我們泰霸團隊前進的最大動力。」

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