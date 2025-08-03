趙露思怒撕經紀公司！控騙870萬怒吼「我不幹了」揭8個月心酸黑幕

趙露思。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕26歲中國女星趙露思，去年拍戲時過勞送醫，甚至一度罹患失語症，休養了半年才慢慢康復復出。當時有傳聞她是被經紀公司「銀河酷娛」壓榨過頭，如今她終於親自說出內幕，昨（2日）在微博連發兩篇貼文，點名公司不只霸凌她、還拗她賠錢，讓她氣到喊話：「我不幹了，不用你們封殺我！」

趙露思痛訴，自己當初因為生病減少工作，公司卻以這個理由取消她手上的品牌代言，說好會負責，結果到頭來賠錢的還是她自己，而且金額高達人民幣205萬（約台幣870萬）。她更指出，公司甚至「沒協商就從我工作室劃走錢，還騙我財務簽掉分帳單」，根本是一場明目張膽的操作。

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趙露思。（翻攝自微博）

更崩潰的是，她說這八個月以來一直想好好溝通，爭取工作室營運權，結果得到的答案是「劇組解散了」、「大家都跑了」，她只能一個人默默承擔所有後果，還要繼續賠錢。她回憶兩年前續約時，用「愚蠢」來形容自己的決定，因為這份合約還綁了她4年，「你們就是拿捏著我的『不容易』，才過得這麼容易」。

她也提到，自己曾想談解約，對方卻拿出「你家人也有病」來當擋箭牌，甚至威脅她：「最近不要有任何動態」，明示可能封殺她。氣炸的趙露思也不忍了，大動作開嗆：「不用你們封殺，我不幹了！」她在貼文最後感嘆：「如果我當年報警，今天這些事可能都不會發生。」也不忘提醒粉絲，「遇到危險第一件事就是報警，別再相信那些帶有目的的安撫。」

消息一曝光立刻衝上微博熱搜，引發網友熱議，不少粉絲更為她心疼，力挺她勇敢站出來，揭開演藝圈黑幕：「希望趙露思早日擺脫爛公司，好好回到舞台上發光發熱。」

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