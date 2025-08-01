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娛樂 最新消息

（直擊）《鬼滅之刃》開放劃位大當機！影城、APP都癱瘓 網嘆：到現在還在卡

〔記者廖俐惠、許世穎／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將在8月8日在台上映，今天周五（1日）各大影城開放劃位，現場擠得水洩不通，更傳出許多購票APP大當機的消息，讓影迷苦不堪言。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》魅力太強，影城內人潮滾滾。（記者許世穎攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》魅力太強，影城內人潮滾滾。（記者許世穎攝）

先前台灣片商木棉花在7月開賣電影預售票，已經讓粉絲排到天荒地老，這次台灣主要影城在今天中午12點起陸續開放劃位8月8日至14日的場次，包括威秀、新光、美麗華及秀泰等影城都爆出不少人潮，還有人自備凳子、電風扇備戰，電影院完全看不出來「影視寒冬」的慘況。記者直擊新店裕隆城威秀影城，儘管不是台北市中心的電影院，但人潮依舊熱鬧滾滾，不管是大人小孩、男生女生，排隊人龍相較於以往還要多太多了。

影城還特別做出《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》購票窗口，做出分流。（記者許世穎攝）影城還特別做出《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》購票窗口，做出分流。（記者許世穎攝）

透過網路、APP訂票的網友也紛紛表示，「太猛了到現在還是不能買」、「扣款畫面被跳出來三次，兩個小時後終於買到」、「被傳送到無限城了」、「各大影城工程師最不想上班的一天」。

威秀影城一大早就擠滿人潮，大批影迷就是要買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》電影票。（記者許世穎攝）威秀影城一大早就擠滿人潮，大批影迷就是要買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》電影票。（記者許世穎攝）

威秀影城在今天下午1點在臉書發文，售票系統遭遇惡意攻擊，「威秀影城官網線上售票系統，目前已確認系統遭非法程式惡意攻擊之狀況，​包括會員系統等，暫時無法正常使用，現正緊急進行系統防禦優化，逐步恢復正常運作中。感謝各位購票影迷耐心等候！造成不便敬請見諒！」

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