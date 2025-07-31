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濱崎步台灣開唱前夕！曬手腳都是傷：我已經習慣了

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天后濱崎步即將從明天（1日）起在小巨蛋連唱兩天，昨天晚上她現身桃園機場，吸引大約300名TAs（粉絲名）大陣仗接機，而步姐也開心揮手致意。之後她在IG上表示，粉絲真的是超出她的預期，所以沒有與大家拍照，希望大家諒解。

濱崎步表示，接機粉絲超出自己預期。（記者朱沛雄攝）濱崎步表示，接機粉絲超出自己預期。（記者朱沛雄攝）

濱崎步暌違17年再度來台開唱，帶來全新巡演「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」，將在台北小巨蛋連唱兩天。昨天晚間她搭機抵達桃園機場，一步出關外就有多達300名粉絲接機，他們拿著各式各樣的看板、海報接駕，更拚命大喊「Ayu」，現場十分熱鬧，尖叫聲四起。儘管濱崎步的約克夏愛犬Oreo日前逝世，不過濱崎步仍面帶笑容與粉絲揮手致意，看起來心情相當好。

濱崎步在IG上解釋，考量到安全問題才沒有幫粉絲簽名、拍照，請大家諒解。（翻攝自IG）濱崎步在IG上解釋，考量到安全問題才沒有幫粉絲簽名、拍照，請大家諒解。（翻攝自IG）

可能是現場太過熱情，濱崎步在保鑣的護衛下，在給媒體拍攝後就離開現場，並未多作停留。她事後透過IG表示，本來是有意停下腳步幫大家簽名、拍照，「但粉絲多到超出我的預期，考量到安全問題，所以我決定不要這麼做，希望大家可以理解。」濱崎步也感謝大家歡迎她來到台北。

濱崎步分享入浴照，透露手腳都有不少傷，不過會盡力做到最好，展現敬業的一面。（翻攝自濱崎步IG）濱崎步分享入浴照，透露手腳都有不少傷，不過會盡力做到最好，展現敬業的一面。（翻攝自濱崎步IG）

她在昨晚曬出入浴照，表示從這次巡演以來，幾乎每天手肘、膝蓋、手臂及腿都在受傷，所以已經習慣了，「新舊傷混在一起，手腳有紅色、青色、黃色等等，實在是傷得很顯眼。今天也要把今天的自己能做到的事情盡力完成，明天的彩排請多指教喔！」儘管掛彩，但濱崎步承諾將盡全力演出，讓人看得流行女皇敬業的一面。

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