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娛樂 最新消息

（專訪）丁噹不藏私最愛台北人間煙火寶藏街 和田馥甄同款迷大自然路線

〔記者陳慧玲／專訪〕相隔10年，丁噹11月15、16日將再次登上小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，透露屆時延伸舞台會更長，這也是她首次挑戰一口氣唱兩場，「體力上是大挑戰，但我很期待，兩場歌單會有變動，設計曲目要平衡一下。」

丁噹11月15、16日將再次登上小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會（記者潘少棠攝）丁噹11月15、16日將再次登上小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會（記者潘少棠攝）

備戰小巨蛋演出，丁噹自覺狀態保持滿好的，不太會當夜貓子，她說：「熬夜對唱歌來說很傷，我作息正常，不抽菸、不喝酒，注意早睡，晚上十一、二點一定關機。」

丁噹也分享自己的作息：「早上7點起來練功，練氣功，身體代謝比較好，精神狀態也比較好，再做開嗓練習40分鐘，花兩個多小時把基本工做好。」另外她也喜歡去爬山，「我在大自然裡報數，在草地上徒步的感覺不錯，今年過年我去徒步走14公里，花了3個多小時，野外道路走在石頭 、泥土地，還有掉落的樹葉，旅程感受不同味道，有植物香味，非常好玩，喜歡和大自然親近的路線，我看田馥甄也是。」

談起台北生活，丁噹說：「我喜歡去早市買花、買水果，感受人間煙火氣，特別美，我很愛去台北傳統市場，充滿人間煙火，也特別喜歡去大稻埕，最愛拜月老，逛逛中藥鋪，喜歡草藥味，很香耶！我也會在那裡買足浴和泡澡粉，另外堅果也是好的食材，根本像是寶藏街，每次去藥鋪抓藥，我會待上20分鐘，吸吸氣，假日去有很多人在，可以感受煙火氣，覺得生命更有意義。」

丁噹情歌動人，但感情世界仍是空窗期，她說：「不要因內心空虛去找伴，以前很多時候內心有不安全感，會期待別人愛你，現在不用期待，自己要能自理自足。」丁噹也上了不少身心靈課程，還學催眠，生活中充滿千變萬化的驚喜，她說：「生命就是體驗，用不同視角去看美好的東西。」8月2日丁噹會在台北信義香堤大道廣場舉辦「夜遊」簽票會，小巨蛋演唱會購票可洽拓元售票系統。

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