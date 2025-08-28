正妹辣秀內衣逛迪士尼 樂園怒嗆：禁止進入

東京海洋迪士尼日前出現一名正妹穿著清涼逛園區。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕東京海洋迪士尼日前出現一名正妹穿著清涼，瘋狂拍照、裝可愛。從網路瘋傳的照片可見，這名正妹上半身短罩衫敞開，裏頭露出淡黃色的內衣，頭上則戴著可愛的米妮髮箍，照片中甚至出現「Disney Sea」（迪士尼海洋）字樣，引起熱烈探討，甚至連「內衣迪士尼」都變成熱門關鍵字。不過正妹的行為卻引來許多家長不滿，認為親子皆宜的迪士尼不該出現如此暴露的穿搭。

內衣女穿著暴露開心在迪士尼海洋拍照。（翻攝自X）

這名內衣女今年從大學畢業後，短暫任職於大型房地產公司，之後接觸寫真攝影邀約，便辭去工作專心擔任寫真女郎，房地產反而變成她的兼職工作。

內衣女戴著米妮髮箍享用吉拿棒。（翻攝自X）

有人猜測該女子之所以大動作在迪士尼穿著內衣招搖，可能有出寫真集的計畫。無論如何，內衣女的行為被日媒注意，並引來大量批評，許多人痛罵她不該在公共場合穿得這麼暴露，希望能顧及在迪士尼遊玩的孩子，迪士尼也收到大量家長投訴。

對此，東京迪士尼海洋運營公司東方樂園嚴厲譴責，表示：「若服裝可能干擾其他遊客，或違反公共秩序及善良風俗，將拒絕入園」。

迪士尼海洋收到大量家長投訴，認為女子穿著過於暴露。（翻攝自X）

