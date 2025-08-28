晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

正妹辣秀內衣逛迪士尼 樂園怒嗆：禁止進入

東京海洋迪士尼日前出現一名正妹穿著清涼逛園區。（翻攝自X）東京海洋迪士尼日前出現一名正妹穿著清涼逛園區。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕東京海洋迪士尼日前出現一名正妹穿著清涼，瘋狂拍照、裝可愛。從網路瘋傳的照片可見，這名正妹上半身短罩衫敞開，裏頭露出淡黃色的內衣，頭上則戴著可愛的米妮髮箍，照片中甚至出現「Disney Sea」（迪士尼海洋）字樣，引起熱烈探討，甚至連「內衣迪士尼」都變成熱門關鍵字。不過正妹的行為卻引來許多家長不滿，認為親子皆宜的迪士尼不該出現如此暴露的穿搭。

內衣女穿著暴露開心在迪士尼海洋拍照。（翻攝自X）內衣女穿著暴露開心在迪士尼海洋拍照。（翻攝自X）

這名內衣女今年從大學畢業後，短暫任職於大型房地產公司，之後接觸寫真攝影邀約，便辭去工作專心擔任寫真女郎，房地產反而變成她的兼職工作。

內衣女戴著米妮髮箍享用吉拿棒。（翻攝自X）內衣女戴著米妮髮箍享用吉拿棒。（翻攝自X）

有人猜測該女子之所以大動作在迪士尼穿著內衣招搖，可能有出寫真集的計畫。無論如何，內衣女的行為被日媒注意，並引來大量批評，許多人痛罵她不該在公共場合穿得這麼暴露，希望能顧及在迪士尼遊玩的孩子，迪士尼也收到大量家長投訴。

對此，東京迪士尼海洋運營公司東方樂園嚴厲譴責，表示：「若服裝可能干擾其他遊客，或違反公共秩序及善良風俗，將拒絕入園」。

迪士尼海洋收到大量家長投訴，認為女子穿著過於暴露。（翻攝自X）迪士尼海洋收到大量家長投訴，認為女子穿著過於暴露。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中