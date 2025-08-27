暗戀張景嵐多年終於等到分手！春風火速示愛：比等政黨輪替還久

春風（中）上張景嵐（右）和Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕嘻哈天團「玖壹壹」成員春風上張景嵐和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持Podcast節目《好丫》，因春風過往在鏡頭前鮮少話語，面對好友張景嵐不斷追問人生故事，讓他直呼：「要把我掏空！」Yuyu則透露目前為止這麼多集，身邊朋友聽到要訪問春風，大家都是尖叫，春風笑回：「有品味的朋友！今天超緊張，你們節目好知性！」

面對大家好奇當歌手前的工作，他這麼形容：「是金融專業，支票貼現，有點像會計師、資產分析專員。早上打電話給客戶，問他們今天需不需要用到資金，假設是陌生客戶就要去了解，看公司規格、有幾個員工、帳款、401對帳單，問對方錢要使用到哪裡。」聊起浪子回頭的過程，孝順的春風淡淡說：「媽媽走了，我就變好了。」如今用音樂、電影作品陪伴大家，也深受許多觀眾們喜愛，他也謙虛說：「我自己是很幸運的人。」

春風（左）以前頗喜歡張景嵐（右）。（menomeno X 人類圖畫館提供）

玖壹壹其他兩位團員健志、洋蔥都已婚，只剩春風還是黃金單身漢。被逼問喜歡類型，他顯得泰然，表示一切順其自然，倒是提起自己從以前就非常喜歡張景嵐，還曾到現場追星。如今兩人成為好朋友，張景嵐爆料有次春風從媒體報導上得知她戀情分手的消息，就立刻傳訊息：「阿嵐你終於分手了，等你分手比等政黨輪替還要久！」讓她是哭笑不得。雖然還沒結婚，但對於未來孩子名字倒是取好了，春風幽默說，生女兒取有情、生兒子是取有義。

春風（左）以前頗喜歡張景嵐（右）。（menomeno X 人類圖畫館提供）

如今成為家喻戶曉的明星，春風也體悟該有的公眾社會責任，面對小孩、長輩不同族群粉絲的支持，他自己在說話、行為都所有改變：「每天起床吃飯會跟人家拍照，一定的工作，我車牌很好認、每天在路上都有人熱情打招呼。」面對張景嵐拱出來選里長，春風開玩笑答：「還真沒想過！需要良民證嗎？」

