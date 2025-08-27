晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

暗戀張景嵐多年終於等到分手！春風火速示愛：比等政黨輪替還久

春風（中）上張景嵐（右）和Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）春風（中）上張景嵐（右）和Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕嘻哈天團「玖壹壹」成員春風上張景嵐和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持Podcast節目《好丫》，因春風過往在鏡頭前鮮少話語，面對好友張景嵐不斷追問人生故事，讓他直呼：「要把我掏空！」Yuyu則透露目前為止這麼多集，身邊朋友聽到要訪問春風，大家都是尖叫，春風笑回：「有品味的朋友！今天超緊張，你們節目好知性！」

面對大家好奇當歌手前的工作，他這麼形容：「是金融專業，支票貼現，有點像會計師、資產分析專員。早上打電話給客戶，問他們今天需不需要用到資金，假設是陌生客戶就要去了解，看公司規格、有幾個員工、帳款、401對帳單，問對方錢要使用到哪裡。」聊起浪子回頭的過程，孝順的春風淡淡說：「媽媽走了，我就變好了。」如今用音樂、電影作品陪伴大家，也深受許多觀眾們喜愛，他也謙虛說：「我自己是很幸運的人。」

春風（左）以前頗喜歡張景嵐（右）。（menomeno X 人類圖畫館提供）春風（左）以前頗喜歡張景嵐（右）。（menomeno X 人類圖畫館提供）

玖壹壹其他兩位團員健志、洋蔥都已婚，只剩春風還是黃金單身漢。被逼問喜歡類型，他顯得泰然，表示一切順其自然，倒是提起自己從以前就非常喜歡張景嵐，還曾到現場追星。如今兩人成為好朋友，張景嵐爆料有次春風從媒體報導上得知她戀情分手的消息，就立刻傳訊息：「阿嵐你終於分手了，等你分手比等政黨輪替還要久！」讓她是哭笑不得。雖然還沒結婚，但對於未來孩子名字倒是取好了，春風幽默說，生女兒取有情、生兒子是取有義。

春風（左）以前頗喜歡張景嵐（右）。（menomeno X 人類圖畫館提供）春風（左）以前頗喜歡張景嵐（右）。（menomeno X 人類圖畫館提供）

如今成為家喻戶曉的明星，春風也體悟該有的公眾社會責任，面對小孩、長輩不同族群粉絲的支持，他自己在說話、行為都所有改變：「每天起床吃飯會跟人家拍照，一定的工作，我車牌很好認、每天在路上都有人熱情打招呼。」面對張景嵐拱出來選里長，春風開玩笑答：「還真沒想過！需要良民證嗎？」 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中