李千娜認了！簽下21歲正妹女兒 感情現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜推出新專輯，21歲的大女兒顧穎近日參加選秀節目，亮麗外型掀起各界關注。對此，李千娜昨天受訪證實，女兒是自己公司旗下的藝人，強調會給予滿滿的支持。

李千娜舉辦新專輯分享會。（環球音樂提供）

李千娜將發行首張台語經典翻唱專輯《千娜舞台秀－彼段過去經過阮兜口》，昨晚舉辦聽歌會分享新歌。提到父親是經營電子花車，近來即將退休，她也希望藉由這張專輯，延續電子花車與經典台語音樂的傳承。

李千娜更斥資台幣超過百萬元，打造一台全新的電子花車送給父親。她說得知父親要退休時超心疼，也很難過，「我聽到就哭了，想要繼續幫他唱下去。」

除了新專輯，李千娜也將於12月舉辦演唱會。

李千娜（左）與21歲愛女顧穎。（翻攝自IG）

李千娜也透露，現在公司也簽下了寶貝女兒顧穎，「我不會用老闆的身分，她需要我，就會自己告訴我，不會給她壓力。」

李千娜認為女兒仍需要更多磨練，「演藝圈很辛苦，這個世代要脫穎而出更需要努力，沒那麼容易。」她還補充，女兒沒有禁愛令，可以自由發展，但笑說現在的她，應該還沒有心思談戀愛。

