娛樂 最新消息

（獨家直擊）星野源婚後首來台！新垣結衣老公悄抵松山機場

星野源悄悄抵達台灣。（記者王文麟攝）星野源悄悄抵達台灣。（記者王文麟攝）

〔記者王文麟、廖俐惠／台北報導〕日本知名歌手星野源即將在周末六日於台北國際會議中心舉行演唱會，今天（29日）中午他現身台北松山機場，現場還有粉絲拉起應援布條歡迎他的到來，不過粉絲跟偶像都一樣低調，並未在松山機場引起太大的騷動。

今天他中午戴著口罩、黑色漁夫帽，身穿紅色外套、拉著紅色行李箱現身松山機場，一身裝扮如果不說，還以為星野源是要來登山，不過他一身厚重的裝扮實在不免讓人質疑「是搞錯天氣、穿錯衣服了嗎？」由於星野源此行來台並未公開班機，僅有零星幾位粉絲在入境大廳等候，粉絲看到心儀的偶像也揮手打招呼，星野源儘管全身包緊緊，不過從笑眼看得出心情應該不賴。

星野源整身裝扮看起來像是要去爬山。（記者王文麟攝）星野源整身裝扮看起來像是要去爬山。（記者王文麟攝）

44歲的星野源是日本演歌多棲的藝人，除了音樂作品深受歡迎之外，2016年因演出《月薪嬌妻》打開亞洲知名度，2021年與「國民老婆」新垣結衣結婚，在台灣的熱搜程度更是贏過中共軍演，可見對台灣人來說有多震撼。星野源繼2019年舉行的世界巡演「POP VIRUS World Tour」之後，二度公開造訪台灣，這也是他婚後首次來台。

星野源2025年亞洲巡演『Gen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour』台北站，將於8月30、31日登上台北國際會議中心（TICC），票價為新台幣3800、3200、2800、2200、2000元等五種。8月31日場次目前已在遠大售票系統進行一般販售（實名制），更多演唱會詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂。

