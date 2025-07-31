（專訪）沈建豪秘婚4年！拋愛妻入住「飯店」 台北床伴曝光

沈建豪加盟新東家，推出全新專輯《我是你的天》。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕外型陽光的台語歌手沈建豪近來圈粉無數，其實他已經結婚4年多，受訪甜蜜表示：「我們正在努力做人（生子）中，老婆很支持我，我也會繼續打拚。」而他近來時常北上工作，收工後也無法亂跑，乖乖入住唱片公司安排的宿舍，床伴則是同門師兄陳隨意以及吳俊宏。

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]沈建豪從小就展現歌唱天份，有著「金牌殺手」的稱號，他國小三年級開始拜師學唱歌，開始靠比賽賺獎金與家電貼補家用。學生時代就奪下八大電視《亞洲新人歌唱大賽》第二屆的季軍，同期的還有曹雅雯、朱海君兩位歌后，堪稱台語歌壇的潛力新星。

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只是沈建豪出道10多年星途載浮載沉，前幾年剛買房子，繳了頭期款後存款歸零，還碰上疫情攪局，收入非常不穩定，只能靠著歌唱教學賺錢。

而沈建豪在今年加盟豪記唱片，推出首張個人專輯《我是你的天》，還有節目的固定曝光，要從新人開始做起，儘管有著密集的宣傳行程，也從來不喊苦。

沈建豪曬出蒐藏的臥香。（記者潘少棠攝）

談起北上工作的點滴，沈建豪笑說收工後都是跟師兄陳隨意、吳俊宏一起住在公司提供的宿舍，「我們都笑稱那裡是『豪記大飯店』，每次錄完影都很晚，能有個落腳處真的很感謝。」談到宿舍只有兩張床和一張沙發，沈建豪特別感謝吳俊宏總是把床讓給他，「俊宏哥真的很夠義氣，我才能每次都睡得好。」

有趣的是，沈建豪還有個小癖好，就是外宿一定要點臥香（線香）才睡得著，他時常帶著自己珍藏的臥香到處跑，背後原因則與一段「靈異體驗」有關。

沈建豪是歌唱比賽出身，還是教唱老師。（記者潘少棠攝）

沈建豪回憶道，多年前曾和陳隨意一同到台南工作，某天清晨7點多他還躺在床上休息，而陳隨意已經起來看電視。正當他準備起床時，卻發現身體突然無法動彈，上半身完全僵住，「我怎麼樣也動不了，大概十幾秒後，耳邊突然傳來一個小男孩的笑聲。」

回想起那段經歷，沈建豪仍心有餘悸，「那次回家後整整一週都在恍神、還發燒，嚇到我後來半年都只能側躺著睡覺才有安全感。」從此之後，沈建豪外宿都會準備臥香與平安符才能夠安心。

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