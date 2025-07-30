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娛樂 最新消息

日「怪物新人」12月首登台初體驗 《Bunny Girl》爆紅突破1億點擊

AKASAKI將於12月7日登上Legacy Taipei舞台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）AKASAKI將於12月7日登上Legacy Taipei舞台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕年僅18歲的日本「最炸怪物新人」AKASAKI以藉爆紅單曲《Bunny Girl》在各大串流平台串紅，是近年頗受矚目的樂壇新秀，他今（30）宣布將展開亞洲巡演，台北場將於12月7日登上Legacy Taipei舞台，是他首次來台開專場。

AKASAKI以《Bunny Girl》在各大串流平台串紅。（大鴻藝術BIG ART提供）AKASAKI以《Bunny Girl》在各大串流平台串紅。（大鴻藝術BIG ART提供）

AKASAKI音樂完美融合Lo-fi、另類R&B與J-Pop等，擅長透過作品描繪年輕世代的情感狀態，無論俏皮輕快或內斂低迴，都能引起聽者的強烈共鳴。

單曲《Bunny Girl》不但在 Spotify Top 50與YouTube音樂影片排行榜奪下冠軍寶座，也登上Billboard與Oricon串流榜第4名，截至7月初，串流平台播放已突破1億次大關、MV點閱數超過6600萬次，氣勢銳不可擋。

這次AKASAKI亞洲巡演以「KONNICHIWA（你好）」為名，象徵AKASAKI以音樂向亞洲樂迷發出誠摯問候，他表示「想和台灣的AKASAKI歌迷們一起打造最棒的演出！」

「AKASAKI - 1st ASIA TOUR 「KONNICHIWA」」演唱會為全站席，門票售價2400元，採實名制抽選，8月11日至13日開放登記抽選，若經抽選後仍有票券，則統一於8月27日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。

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