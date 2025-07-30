台灣「牛肉湯」征服日本吉他手 療癒系樂團Atarayo再度來台

Atarayo將於11月再度來台開唱。（B’in Live Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新世代療癒系樂團Atarayo以深沉感傷旋律，擄獲眾多樂迷的心，他們今（30）宣布將於11月15日重返台灣，在Zepp New Taipei舉辦全新巡演，是繼去年3月台北場完售後，再度與台灣樂迷相見。

Atarayo由主唱兼吉他手Hitomi、吉他手Marcy、貝斯手Takeo組成，自2020年起透過YouTube發表原創作品，以首支歌曲《忘卻10月沈默的你》迅速嶄露頭角，MV突破6200萬次點閱！

請繼續往下閱讀...

團名「Atarayo」來自日文古語，意指「可惜夜」，一種「美好到令人不捨天亮」的夜晚氛圍，象徵他們希望透過音樂創造的深刻餘韻與情感流動，代表作包括《夏霞》、《騙子》等，登上「THE FIRST TAKE」大展現場演唱實力。

Atarayo 11月演唱會資訊。（B’in Live Entertainment提供）

Atarayo去年首次海外演出獻給台灣，主唱Hitomi表示，早在社群平台上就看見許多來自台灣的支持訊息，因此非常期待能親自來台演出；實際站上舞台後，台下粉絲熱情大合唱的場面，讓他們深深感受到跨越語言的連結與共鳴。

吉他手Marcy則笑稱，「牛肉湯好喝到想直接帶上舞台當飲料」，還特別提到台灣啤酒順口又好喝，顯見Atarayo對台灣美食留下深刻印象；貝斯手Takeo形容演出是，「共同完成的一次美好經驗」，也讓他們下定決心要再來台與樂迷相會。

本次Atarayo演出門票與限量VIP加購將於8月1日（五）中午12:00透過KKTIX售票系統全面啟售。

☆飲酒過量，有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法