晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣「牛肉湯」征服日本吉他手 療癒系樂團Atarayo再度來台

Atarayo將於11月再度來台開唱。（B’in Live Entertainment提供）Atarayo將於11月再度來台開唱。（B’in Live Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新世代療癒系樂團Atarayo以深沉感傷旋律，擄獲眾多樂迷的心，他們今（30）宣布將於11月15日重返台灣，在Zepp New Taipei舉辦全新巡演，是繼去年3月台北場完售後，再度與台灣樂迷相見。

Atarayo由主唱兼吉他手Hitomi、吉他手Marcy、貝斯手Takeo組成，自2020年起透過YouTube發表原創作品，以首支歌曲《忘卻10月沈默的你》迅速嶄露頭角，MV突破6200萬次點閱！

團名「Atarayo」來自日文古語，意指「可惜夜」，一種「美好到令人不捨天亮」的夜晚氛圍，象徵他們希望透過音樂創造的深刻餘韻與情感流動，代表作包括《夏霞》、《騙子》等，登上「THE FIRST TAKE」大展現場演唱實力。

Atarayo 11月演唱會資訊。（B’in Live Entertainment提供）Atarayo 11月演唱會資訊。（B’in Live Entertainment提供）

Atarayo去年首次海外演出獻給台灣，主唱Hitomi表示，早在社群平台上就看見許多來自台灣的支持訊息，因此非常期待能親自來台演出；實際站上舞台後，台下粉絲熱情大合唱的場面，讓他們深深感受到跨越語言的連結與共鳴。

吉他手Marcy則笑稱，「牛肉湯好喝到想直接帶上舞台當飲料」，還特別提到台灣啤酒順口又好喝，顯見Atarayo對台灣美食留下深刻印象；貝斯手Takeo形容演出是，「共同完成的一次美好經驗」，也讓他們下定決心要再來台與樂迷相會。

本次Atarayo演出門票與限量VIP加購將於8月1日（五）中午12:00透過KKTIX售票系統全面啟售。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中