命理師簡少年遇惡意挑釁 不再忍「出手反制」粉絲群起挺爆

命理師簡少年遇惡意挑釁。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅命理師簡少年近日針對同行間的互動表態，強調自己樂於與不同派別的命理師技術交流，彼此切磋互相進步，「命理上沒有絕對的答案」。他坦言，現代命理學與古代理解存在落差，不同角度出現分歧「非常合理」，但若對方帶著惡意挑釁，「現在我會直接封鎖！」粉絲們全一面倒挺爆。

簡少年昨（29日）嚴正強調，以往自己遇到惡意的質疑會認為僅是誤會，不過如今態度轉趨明確，表態若只是帶著惡意希望來挑釁尋事，「現在我會直接封鎖你，因為這世界需要的是更多的愛！」他認為自己的時間有限，應該花更多時間在愛他的人，以及他愛的人身上，甚至是讓這世界充滿更多愛。

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簡少年語重心長表示，「地獄跟天堂都是人心構成的，與充滿愛的人聚在一起就是天堂。」面對不理性的攻擊，他以理性的態度回應，同時也呼籲傳遞愛的重要性，正能量的一席話立刻湧進大批網友、粉絲表示認同與支持，紛紛暖心給予力挺，「真的不要浪費時間在惡意的人身上」、「有愛的人生才是天堂！」激讚他以正面思維面對挑釁，並期待未來能看到他分享更多命理知識與生活哲學。

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