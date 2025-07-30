離婚福原愛4年 江宏傑父兼母職被直擊「超有愛私下面曝光」

江宏傑去年暑假期間與家人同遊峇里島。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江宏傑與福原愛在2021年7月8日正式結束5年婚姻，恢復單身後人氣絲毫未減，憑藉溫暖慈父形象深植人心，不僅在台灣持續活躍於各大綜藝節目，更活出自己成為許多單親爸爸們的正能量典範。如今，離婚福原愛剛滿4年，江宏傑父兼母職的愛家模樣更被直擊，對待家人超有愛的私下面也意外曝光。

江宏傑平時雖忙碌於工作，但更樂於陪伴家人享受天倫時光，沒想到私下化身奶爸的一面竟被目擊，一名網友在Threads分享，第一次遇到國家運動員的激動心情，她透露日前在大賣場內的迴轉壽司店用餐時，驚見坐在對面的人很像江宏傑，但不確定是否真為本人，「距離真的超近，迴轉檯對面，同行朋友不知道但一直叫我去要簽名合照！」

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「我沒有去打擾他！讓他跟家人好好的吃飯。」該網友尊重江宏傑與家人的溫馨天倫時光，最終並未上前搭話，與友人用完餐後便離開去其他樓層，沒想到不久後再次遇到江宏傑一家人，「看到他們再買mister donut，小朋友們都蠻可愛的！」驚喜的是，江宏傑事後也親自回應「應該是我吧！」並附上哭笑不得的表情符號，讓網友受寵若驚直呼，「居然真的是本人！」

江宏傑今年2月與寶貝兒女一起迎接36歲生日。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

事實上，江宏傑去年暑假赴峇里島旅遊及今年2月喜迎36歲生日時，皆與寶貝兒女幸福同框，良好的慈父形象不僅被日本多家媒體關注，甚至相繼激讚他在台灣各大電視節目依舊活躍，社群平台上不時放送各種穿搭帥照，以大篇幅版面報導；反觀福原愛，日媒僅以「福原愛女士也從事藝人工作，上過電視節目並在社交上發布自己作為模特兒的照片。」一句話輕描淡寫帶過，簡直高下立判。

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