《超級接班人2》總冠軍蔡宜軒離開台灣 米亞若氣喘發作忍痛擦身GD

蔡宜軒朝聖偶像GD的演唱會。（無限志娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕《超級接班人2》總冠軍蔡宜軒與創作歌手米亞若，正式加盟馬來西亞娛樂公司，首次飛往大馬展開密集錄音與MV拍攝工作。恰巧韓國男神GD也在當地開唱，讓蔡宜軒如願追星成功，興奮不已；可惜米亞若因爲身體不適，抱憾錯過偶像演出。

蔡宜軒與米亞若此行由同門師姐郭雯雯陪同，首次與當地媒體見面，更推出粵語新歌《UP得就UP》。首次挑戰粵語歌曲，兩人坦言備感壓力，其中米亞若還親自創作歌曲中的英文饒舌段落，展現創作實力。

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郭雯雯（左起）盡地主之誼，帶著米亞若跟蔡宜軒狂嗑美食。（無限志娛樂提供）

抵達馬來西亞後，蔡宜軒與米亞若也對當地美食充滿期待，特別向郭雯雯許願想吃榴槤和煎蕊，師姐也熱情「盡地主之誼」，帶他們大啖美食。兩人笑說：「真的超好吃，但吃完臉上立刻冒痘，太上火啦！」

驚喜的是，蔡宜軒如願在大馬朝聖了GD演唱會，前一晚還興奮在飯店練習GD經典舞蹈，演唱會當天也在場邊被當地粉絲認出，讓他感動說：「這是我收穫的第一位馬來西亞粉絲，這趟旅程太圓滿了，整個人都充滿電，接下來的工作一定元氣滿滿！」相較之下，米亞若則沒那麼幸運，她在出發前身體就出狀況，加上行程緊湊，途中一度氣喘發作，無奈錯失朝聖偶像的機會，只能忍痛作罷。

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