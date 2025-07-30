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無印良品合體有望？品冠自爆巧遇光良 急撇「老死不相往來」

品冠出席《孩子，請多指教｜企業聯合公益野餐活動》啟動記者會擔任公益大使。（心偲教育提供）品冠出席《孩子，請多指教｜企業聯合公益野餐活動》啟動記者會擔任公益大使。（心偲教育提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠擔任《孩子，請多指教｜企業聯合公益野餐活動》公益大使，今（7/30）出席啟動記者會，首度公開公益主題曲《孩子，請多指教》MV，目前正值暑假，他計畫接下來帶兒女出去走走，考慮去澳門的水上樂園玩，「趁我們還能說得動的時候，不要讓小孩沈迷在刷手機。」他們家規定吃飯時一定不能看手機，睡前他也會陪兒女聊天、說冷笑話，兒女隔天會講給同學聽，回來給他反饋。

品冠出席《孩子，請多指教｜企業聯合公益野餐活動》啟動記者會擔任公益大使。（心偲教育提供）品冠出席《孩子，請多指教｜企業聯合公益野餐活動》啟動記者會擔任公益大使。（心偲教育提供）

12歲的兒子遺傳了他的好歌喉，對演藝圈也很有興趣，不過他不考慮讓兒子13、14歲就成為「練習生」，而是希望循著他的軌跡，到了大學再考慮出道，他還爆料兒子知道的中文歌比他還多，最喜歡的歌手是林俊傑，「不過他現在有點懊惱，他開始變音，沒法唱特別高的音。」女兒則喜歡K-pop，最近他寫的一首比較有節奏感的歌，靈感就來自女兒給她一首IU的歌為參考。

品冠曾與兒子合作《最美的問候》，這首歌是他在兒子1歲生日時寫的，兒子9歲時父子一起合唱，至於女兒沒有要求他也寫一首給自己？品冠打趣女兒很內向：「她可能不好意思要求，需要有人推一把。」

品冠出席《孩子，請多指教｜企業聯合公益野餐活動》啟動記者會擔任公益大使。（心偲教育提供）品冠出席《孩子，請多指教｜企業聯合公益野餐活動》啟動記者會擔任公益大使。（心偲教育提供）

最近許多團體復出，網友敲碗希望有生之年可以再聽到「無印良品」同台，品冠則說因為他與光良都各別在做演唱會，有時候打羽毛球時會遇到光良，但沒有特別去聊這個事情，在場媒體相當意外，他笑說：「對，我們在同一個球館打球，所以我們有時候會遇到。我們沒有交惡，很多傳聞說我們老死不相往來，並沒有。」

若有「外力」促成合體呢？品冠幽默打趣：「比如五月天嗎？」接著笑說還是要看機緣、看時間，他沒有排斥，只是剛好他和光良都在做出道30週年的巡演，他也正在洽談台北的場地。

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