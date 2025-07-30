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娛樂 最新消息

莎拉布萊曼來台創最久紀錄 在墾丁待一週每天看猴子

莎拉布萊曼對於演出音樂劇《日落大道》直呼意義非凡。（寬宏提供）莎拉布萊曼對於演出音樂劇《日落大道》直呼意義非凡。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕經典音樂劇《日落大道》找來「跨界美聲天后」莎拉布萊曼詮釋渴望重返鎂光燈，卻深陷時代遺忘的默片傳奇女星諾瑪。她今（30）日和男主角堤姆德拉克斯、駐團導演雷雅霍華德一同受訪，對於暌違30年後重返音樂劇舞台直呼意義非凡，感性表示，「對我而言，這角色是一份終生的準備。」

莎拉20日《星光閃耀演唱會》巡演才剛結束台灣場，對於將在台灣首度演出音樂劇興奮表示：「我超緊張！」這也是她在台時間最長的一次，她也分享在台灣的生活體驗：「我剛從墾丁回來，在國家森林住了七天，愛上這裡的自然和人情味，每天早上窗外還有猴子來報到，像一場免費秀。」

莎拉布萊曼（左）和堤姆德拉克斯為音樂劇《日落大道》一同受訪。（寬宏提供）莎拉布萊曼（左）和堤姆德拉克斯為音樂劇《日落大道》一同受訪。（寬宏提供）

首度來台的堤姆則表示，雖然工作排得很滿，尚未深度認識台灣，但已愛上住處附近的咖啡店和健身房，「大家都很友善，很期待與觀眾的第一場見面。」

提到初接到演出邀約，莎拉說內心充滿疑問，「我的聲音是輕盈柔美的女高音，真的能唱出諾瑪低沉、強悍的情感厚度嗎？」直到她與音樂劇作曲大師安德魯洛伊韋伯通話後，才發現原來當年《日落大道》的某些旋律設計就是參考她的聲線而寫，這讓她深受鼓舞，因此放下疑慮：「這角色需要的不只是技巧，而是人生的歷練。我年紀漸長，更能體會諾瑪的孤獨與脆弱。」

音樂劇《日落大道》男主角堤姆德拉克斯。（寬宏提供）音樂劇《日落大道》男主角堤姆德拉克斯。（寬宏提供）

莎拉特別提及劇中名曲《As If We Never Said Goodbye》，直言這首歌最能代表整齣劇的情感核心：「它唱的是回歸、懷舊、脆弱與希望，充滿時間的痕跡與情感的重量。我相信觀眾也能從諾瑪身上看見自己。」

莎拉布萊曼（左）和堤姆德拉克斯為音樂劇《日落大道》一同受訪。（寬宏提供）莎拉布萊曼（左）和堤姆德拉克斯為音樂劇《日落大道》一同受訪。（寬宏提供）

飾演男主角喬的堤姆也回憶接到邀請的激動情緒：「我立刻在家播放原聲帶，一邊唱一邊跳，簡直不敢相信！」他認為這部作品劇情細膩、情感濃烈，「它說的是我們每個人都曾經歷的掙扎：追逐夢想、想被看見、害怕被遺忘，那些最赤裸的人性。也許你不是明星，但你一定懂那種渴望被理解的心情。」

導演雷雅補充，此次復排版在音樂風格上更強化角色世代差異，「喬的旋律偏爵士、年輕、流動感強，而諾瑪的部分則更具交響與歌劇張力，呈現兩個世界的碰撞與交織。」

被問到長年維持演藝生涯的秘訣，莎拉布萊曼不諱言：「想走得長遠，就要不斷犧牲。我幾乎從不參加派對，也不大聲說話，為的就是保護聲音。」她認為演藝路上必須極度自律，尤其是長年巡演的生活，對聲音、體力與私人生活都是挑戰。堤姆也點頭表示認同，「演員的生活不容易，經常與親人分離，也會對感情造成壓力。但當觀眾回應熱烈時，一切都值得。」

兩位主演互動熱絡，展現絕佳默契，莎拉形容堤姆是「性感又調皮」的演員，擁有豐富層次與舞台能量；堤姆則透露童年時在車上唱莎拉的歌，卻常被父母打斷，如今能與她同台，感覺彷彿命運安排，「她是個傳奇，但又非常接地氣，讓我倍感榮幸。」

《日落大道》將於8月2日至8月10日在國家戲劇院演出，詳細場次及購票請洽寬宏售票。

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