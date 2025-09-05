汽車工廠女黑手下海拍AV 史上最害羞女優

AV片商號稱谷村凪咲是「史上最害羞AV女優」。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在汽車工廠上班的「女黑手」谷村凪咲決定出道當AV女優，原本以為她會給人強悍的感覺，沒想到竟是個害羞的清純女。身高167公分、C罩杯的谷村凪咲來自日本一個只有2千人的小鎮，清秀的巴掌臉加上勻稱身材，讓不少人期待看到她的作品，片商也對外宣稱她是「史上最害羞AV女優」。

谷村凪咲身上帶著一種清純的性感。（翻攝自X）

谷村凪咲近期在片商「kawaii*」可愛社出道，被封為有史以來最害羞的女主角，還被看好是AV女優最佳原石。谷村凪咲除了令人怦然心動的氣質之外，身材也相當有看頭，雖然不是豐胸細腰的美艷型，卻別具清純風格。

片商為谷村凪咲打造4種不同短劇當作她的出道作。（翻攝自X）

片商為了她打造出四種不一樣的短劇當成出道作，分別為：向棒球隊學長告白的害羞學妹、無法拒絕長官的女工、在家遇上變態闖入的可憐女孩、主動和喜歡的人告白直接進入激情環節。

從精心打造的劇情來看，谷村凪咲相當被片商看中，且目前公布的劇照當中可見谷村凪咲有一雙美麗的長腿，白皙直長讓人一見就愛上。

谷村凪咲擁有一雙白皙美腿。（翻攝自X）

