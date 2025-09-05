晴時多雲

娛樂 最新消息

李㼈曝江祖平「私下為人」 喊話：正義的一方該站出來

《百變智多星》錄影；李紫嫣（左）、李㼈。（記者陳奕全攝）《百變智多星》錄影；李紫嫣（左）、李㼈。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕李㼈多年前曾在民視長壽劇、《飛龍在天》等劇與江祖平合作過，他今攜女兒李紫嫣、吳鈴山、吳迪、楊尹嵐、山豬妹等人出席《百變智多星》錄影時，透露江祖平私下就是一個率直的人，跟三立劇組的人也認識多年，關於近期的性侵疑雲抱持中立態度，事件還有待司法釐清。

江祖平近日接連在社群媒體爆料，直指三立電視台人員涉及性騷、性侵事件，掀起演藝圈震撼。隨後，三立資深副總龔美富的兒子龔益霆，首度在網路發聲，證實自己就是被指控的當事人，卻只承認與江祖平曾有過戀情，對於性騷指控隻字未提，僅警告江祖平撤下不實貼文。江祖平放話將曝光私下與龔家人的對話紀錄後，便傳出龔美富暫離現職。

對於江祖平連續劇式爆料，李㼈坦言此事也是看新聞才知道，不清楚事情原委，「先不說得不得罪人，有事情說出來是對的，有些人不敢講、會害怕，站在正義一方的人就該站出來。如果真的做錯事，那就要承認，但還是有待司法釐清。」透露江祖平私下性格直爽，「個性很直的妹妹，現在應該也很資深了？」

李紫嫣表示出道後沒有遇過非禮對待，待過的劇組環境都很友善，大家都很照顧彼此。李㼈說無論是工作上還是私生活，都會時刻提點女兒要保護自己，也認為不僅是女孩子，在現在這性別平等的時代，男生、女生都要注意。

點圖放大header
點圖放大body

