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沈玉琳急閃婚小17歲芽芽 曾告白：全世界我只聽她的

沈玉琳（右）自交往到結婚都深愛著妻子芽芽（左）。（翻攝自FB）沈玉琳（右）自交往到結婚都深愛著妻子芽芽（左）。（翻攝自FB）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝主持人沈玉琳驚傳健康拉警報，傳出因猛爆性肝炎緊急送醫，消息一出震撼演藝圈，也讓他與小17歲愛妻芽芽的感情故事再度成為關注焦點。兩人早在15年前就用行動打破外界質疑，攜手走過風風雨雨，還被稱為演藝圈「最狂閃婚代表」。

回顧這段姻緣，起初兩人只是職場上的上下屬關係，沈玉琳原本決定絕不碰「辦公室戀情」，沒想到還是敵不過心動的感覺。在兩人曖昧期間，他遲遲不敢表態，直到聽說有人在追求芽芽，就決定找個吃火鍋的機會，趁芽芽要夾肉入口時，突然問一句「妳要不要當我女朋友？」讓她當場愣住，幸好最終結果如他所願，兩人戀情就此展開。

沈玉琳（左）與妻子芽芽（右）婚後育有1女，家庭生活美滿。（TVBS提供）沈玉琳（左）與妻子芽芽（右）婚後育有1女，家庭生活美滿。（TVBS提供）

交往不到7個月就迅速閃婚，他們的年齡差距也成為外界熱議話題。沈玉琳以幽默自嘲緩解壓力，曾笑說：「還好我先告白，不然她早被其他人追走了。」在節目中更不時對妻子大放閃：「全世界我只聽她的！」不只甜得自然，也讓在場嘉賓羨慕不已。

此外自認對女兒「超級寵溺」的沈玉琳，曾在野溪戲水時親自撐傘、扇風，只為讓孩子舒服。考量到自己與女兒相差將近50歲，他格外珍惜每一刻陪伴，也坦言想多活一點時間，是為了能守護妻女更久。如今住院消息曝光，親友與粉絲紛紛替他祈禱，盼他能早日康復，回到螢光幕前。

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