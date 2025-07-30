手機自拍捕捉逼真恐懼！亞倫泰勒強森狂奔畫面自己來

〔記者許世穎／台北報導〕由奧斯卡名導丹尼鮑伊暌違20年推出的《28天毀滅倒數》續作《28年毀滅倒數》，將於8月5日於CATCHPLAY+ 影音平台飆速上架。為了營造前所未有的臨場感，導演利用手機畫質高且輕巧靈活的特性，打造極具衝擊的視覺風格。男主角亞倫泰勒強森更一度親自手持手機奔跑拍攝，身兼演員與攝影師，在鏡頭中真實呈現角色奔命逃亡的極限狀態。

亞倫泰勒強森（左）在《28年毀滅倒數》一度親自手持手機奔跑拍攝。（CATCHPLAY+ 提供）

該片設定在病毒肆虐28年後的廢墟世界，一群倖存者在與感染者共存的世界中尋求生存與希望。導演分享片中讓亞倫自己拿手機的奔跑戲時表示，這樣才能全速衝刺，「如果用傳統攝影機的話，演員就得放慢速度配合器材。我想拍出那種逃命時的瘋狂與絕望，畫面要有失控的搖晃感，讓暴力與恐懼直擊觀眾眼前。」

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亞倫也坦言這次拍攝是一次突破極限的挑戰：「導演真的非常大膽，讓我們每天都像在參與一次嶄新的實驗，永遠保持警覺、充滿新鮮感。」《28年毀滅倒數》，將於8月5日在CATCHPLAY+ 影音平台飆速上架；此外，還有動作巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典動作系列新篇章《不可能的任務：最終清算》則將於8月20日重磅上架。

湯姆克魯斯主演的《不可能的任務：最終清算》將於8月20日重磅上架。（CATCHPLAY+ 提供）

8月期間，由香港電影金像獎兩大影帝古天樂、林家棟聯手演出的《惡行之外》將帶來一場血淚交織的重案對決；而甄子丹飾演檢察官試圖扭轉判決的電影《誤判》也將陸續上架。喜歡經典好片的影迷也絕不能錯過本月上架的《恨：30週年4K修復版》，由凱薩獎影帝文森卡索演出對抗暴政的憤怒青年，以黑白底片捕捉青春怒火，過了30年依舊前衛又衝擊。

還有名導蘇菲亞柯波拉1999年執導的文青經典《死亡日記》，「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特以青春無敵的盛世美顏詮釋厭世少女的死亡之謎，依舊是影迷心中不可錯過的文藝代表作。

台劇方面，讓人臉紅心跳的話題台劇《親密之海》本週五則將推出大結局，李銘順飾演的多情大老闆李憲宏，最後會如何選擇？又會傷了誰的心？另外還有隋棠飾演女特務聯手王陽明、楊祐寧、周采詩、曾沛慈等實力派卡司的動作喜劇《太太太厲害》，全劇於8月1日上架一次看。而逼哭觀眾的口碑旗艦劇《我們與惡的距離II》被網友封為年度必看，全劇現也上架CATCHPLAY+。

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