娛樂 最新消息

阿雅嫁轉世活佛11年！女兒同框嗨跳「剉冰舞」現況曝光

阿雅嫁轉世活佛11年！女兒同框嗨跳「剉冰舞」現況曝光阿雅（中）帶著女兒（右）、姪女跳《剉冰進行曲》。（翻攝自小紅書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿雅」柳翰雅2014年與藏傳佛教轉世活佛竹慶本樂仁波切在美國註冊結婚，同年迎來女兒Ava，今（24）阿雅難得分享與女兒的互動，帶著女兒大跳自己的代表作《剉冰進行曲》（《ㄘㄨㄚˋ冰進行曲》），畫面曝光讓網友驚呼「天啊女兒都這麼大了」、「女兒好漂亮」、「女兒有點科比女兒的feel～」。

阿雅（右）曝光與女兒互動。（翻攝自小紅書）阿雅（右）曝光與女兒互動。（翻攝自小紅書）

阿雅笑稱女兒一直不太清楚她的工作，她也沒有刻意讓女兒看自己做的節目，女兒也沒有聽過《剉冰進行曲》，於是趁著女兒、姪女都在，「我要來教會剉冰舞的『傳承』，讓她們嚇一跳。」

阿雅（右）指導女兒「紅豆」要搶拍。（翻攝自小紅書）阿雅（右）指導女兒「紅豆」要搶拍。（翻攝自小紅書）

只見影片中的「親子教學時間」， 阿雅教起分解動作，女兒一度手忙腳亂，甚至切換成「激動模式」，阿雅示範唱「紅豆」要搶拍時，女兒還被她嚇一跳，畫面非常搞笑，母女同框打打鬧鬧，就像閨蜜一般輕鬆，也讓網友感動噴淚「看見阿雅，讓我想起了珊珊（大Ｓ）」、「夢回我猜時代」。

阿雅（中）帶著女兒（右）、姪女跳《剉冰進行曲》。（翻攝自小紅書）阿雅（中）帶著女兒（右）、姪女跳《剉冰進行曲》。（翻攝自小紅書）

