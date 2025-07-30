晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秀泰千金有喜了！43歲Linda久違鬆口近況「釣出全網祝福」

「Linda」廖珮伶以歌手身分出道，並唱紅歌曲《愛喔愛》。（翻攝自臉書）「Linda」廖珮伶以歌手身分出道，並唱紅歌曲《愛喔愛》。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕43歲秀泰影城千金「Linda」廖珮伶久未公開露面，近日她罕見分享近況，以中英文交雜的方式自我介紹，她坦言中文程度不是很好，不過仍帶著真摯口吻，宣布自己已經開啟全新人生篇章，吸引許多死忠鐵粉、網友前來獻上祝福。

Linda以歌手身分出道並唱紅歌曲《愛喔愛》，她在2015年淡出演藝圈移居美國，與圈外老公結婚後生了對可愛的雙胞胎，爾後回到家族管理企業，她今（30日）公開手寫信久違鬆口近況，透露私下熟識的親友都暱稱她「廖零打」，雖然自己的字跡不漂亮、中文程度有限，但爸爸很喜歡放電影，自己則熱愛唱歌、喜歡用聲音和大家互動，「It’s okay to cry, it’s okay to laugh, as long as you enjoy.（可以哭，也可以笑，只要你享受就好。）」短短文字溫暖粉絲。

Linda公開手寫信久違鬆口近況。（翻攝自臉書）Linda公開手寫信久違鬆口近況。（翻攝自臉書）

Linda報喜宣布podcast節目《廖零打的Showtime》是人生新篇章，「希望我可以用我的聲音、我的溫度，帶給你們歡樂！」大批粉絲湧入朝聖獻上祝福，「好棒恭喜～我一定準時收聽！」、「祝福Linda！敲碗影城千金的私下日常」、「家中有個影城是什麼感覺～」還有網友因Linda過往在第二屆歐洲電子競技聯盟（ESL）《星海爭霸 2》女子盃贏得國際比賽冠軍寶座封她為「星海女王」，對此她則笑回「退役了我」，展現幽默一面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中