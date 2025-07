秀泰千金有喜了！43歲Linda久違鬆口近況「釣出全網祝福」

「Linda」廖珮伶以歌手身分出道,並唱紅歌曲《愛喔愛》。(翻攝自臉書)

〔記者邱奕欽/台北報導〕43歲秀泰影城千金「Linda」廖珮伶久未公開露面,近日她罕見分享近況,以中英文交雜的方式自我介紹,她坦言中文程度不是很好,不過仍帶著真摯口吻,宣布自己已經開啟全新人生篇章,吸引許多死忠鐵粉、網友前來獻上祝福。

Linda以歌手身分出道並唱紅歌曲《愛喔愛》,她在2015年淡出演藝圈移居美國,與圈外老公結婚後生了對可愛的雙胞胎,爾後回到家族管理企業,她今(30日)公開手寫信久違鬆口近況,透露私下熟識的親友都暱稱她「廖零打」,雖然自己的字跡不漂亮、中文程度有限,但爸爸很喜歡放電影,自己則熱愛唱歌、喜歡用聲音和大家互動,「It’s okay to cry, it’s okay to laugh, as long as you enjoy.(可以哭,也可以笑,只要你享受就好。)」短短文字溫暖粉絲。

Linda報喜宣布podcast節目《廖零打的Showtime》是人生新篇章,「希望我可以用我的聲音、我的溫度,帶給你們歡樂!」大批粉絲湧入朝聖獻上祝福,「好棒恭喜~我一定準時收聽!」、「祝福Linda!敲碗影城千金的私下日常」、「家中有個影城是什麼感覺~」還有網友因Linda過往在第二屆歐洲電子競技聯盟(ESL)《星海爭霸 2》女子盃贏得國際比賽冠軍寶座封她為「星海女王」,對此她則笑回「退役了我」,展現幽默一面。

