告五人去泰國有太多不能講！犬青迷上「蛇皮果」氣味逼人

告五人到泰國拍MV。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人最近推出第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，在排行榜有不錯成績，新歌《黑夜狂奔》MV已突破百萬點擊，現在又推出另一首《有太多不能講》MV，這也是告五人首次去泰國拍MV。

《有太多不能講》MV到曼谷廢棄工廠取景，結合無人機空拍，打造電影感，雲安站上四層樓高的廢棄工廠鏤空平台上帥氣飆琴，特效爆破玻璃瞬間搭配暴風，有如動作片場景。雲安笑說：「我站在制高點，雖然看起來很鎮定耍帥，但其實樓梯很晃有點腿軟，我根本不敢太大動作，所以我剛剛彈琴上半身看起來很激昂，但其實下半身是定格的！」

請繼續往下閱讀...

雲安還談到：「有太多不能講，就是因為你很想大聲吶喊，但卻無處宣洩。」新歌MV則邀請泰國新銳導演GANG T.TASS操刀，他26歲卻已擁有豐富執導經歷，多次與當地人氣男團 LYKN 合作。

告五人犬青很喜歡在泰國吃到的「蛇皮果」。（翻攝自IG）

這次到泰國除了工作，團員也吃到當地泰式烤肉、青木瓜絲與泰奶，開心直呼：「泰幸福了！」犬青還在超市嚐鮮熱帶水果「蛇皮果」，酸甜脆嫩的口感讓她愛不釋手，但「獨特」的氣味感受兩極，讓雲安與哲謙連忙說：「快離我們遠一點！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法