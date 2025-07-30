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娛樂 電視

張盛舒重提3年前抄襲爭議 詹惟中親自回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕命理師張盛舒今在臉書發出長文，重提2022年控告靈機文化涉嫌抄襲他原創紫微命理內容的事件，而捲入該官司的詹惟中也親自回應。

張盛舒指出雖然該案最終法院裁定詹惟中不起訴，但靈機公司卻在庭審期間主動自首，承認相關詹惟中親批網路算命產品完全由其獨立製作、詹惟中並未實際參與。張盛舒痛批：「這不就是詐騙？消費者10年來都被騙了！」

張盛舒強調官司雖然輸了，但他終於找到真相。（科技紫微網提供）張盛舒強調官司雖然輸了，但他終於找到真相。（科技紫微網提供）

張盛舒指出靈機文化與詹惟中曾合作推出「詹惟中親批」的紫微產品，外觀包裝強調為大師手寫，但經調查實際內容根本與詹本人無關，而是靈機公司模仿、抄襲其原創內容後包裝成詹惟中授權。

「官司雖然輸了，但靈機公司在開庭時主動認罪，說與詹惟中確實有合作，但所有產品內容與詹無關，是他們自己寫的。」張盛舒質疑，詹惟中口口聲聲稱自己是被盜用，卻不願坦承與靈機的實際合作關係

詹惟中。（翻攝自臉書）詹惟中。（翻攝自臉書）

對此，詹惟中稍晚回應表示：「本案已經法官，檢察官都進行司法調查，也都調查，非常明確真相是什麼，大家其實看判決就可以清楚了解。至於有些人仍然要繼續的糾結，並且還要毀損我的名譽，我一樣會保留法律追訴權，不排除對他提告。我也相信社會大眾雪亮的眼睛，這些都經過司法調查判斷的東西還能夠繼續顛倒是非，到底誰可以相信應該一目瞭然。」目前雙方仍各說各話、控訴未歇。

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