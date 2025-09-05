晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平深夜再開火！怒嗆龔益霆「顛倒是非」放話未道歉法院見

江祖平（左）火大踢爆龔益霆。（組合照，翻攝自臉書）江祖平（左）火大踢爆龔益霆。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平連日來持續發聲，她昨（4日）深夜再度開火，怒斥前男友龔益霆「顛倒是非」，強調自己從頭到尾只想要一個真誠的道歉，卻換來推諉與封鎖。不僅如此，江祖平更直指龔益霆是「自戀型人格」，態度心寒之下更喊話「法院見」，事件進一步延燒至司法與輿論層面。

江祖平針對龔益霆聲明中提到「對家人造成困擾」一事，火大於深夜隔空再嗆聲，「需要我把跟您父母親的對話截圖發上來嗎？」她認為，龔益霆不僅沒有面對指控，反而透過顛倒是非的說法來模糊焦點讓外界誤解，「我真心真的只希望有誠心悔改道歉而已，但您要繼續這樣顛倒是非？」江祖平再度重申，自己唯一的訴求就是「誠心悔改道歉」，否則將持續公開揭露真相。

此外，江祖平在文末再度點名龔益霆與其父龔美富，質疑2人選擇「顛倒是非」的態度直言「您要繼續這樣顛倒是非？好吧。」再加上她曾喊話「地檢署（或法院見）！從一開始，我只是需要一個真誠道歉……但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多，所以……謝謝您囉。」展現不再妥協的立場。

然而，江祖平的這番言論迅速引發網友熱議，許多人力挺她「勇敢揭露！」、「我們都會陪在你身邊支持你」、「姐姐好擔心你的安危，切記，要保護好自己，我們愛你。」更有人呼籲司法加速介入釐清真相，「不用跟他客氣了，直接讓司法介入還你跟被害者們公道！」整起事件已從個人指控擴大為社會輿論焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中