江祖平深夜再開火！怒嗆龔益霆「顛倒是非」放話未道歉法院見

江祖平（左）火大踢爆龔益霆。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平連日來持續發聲，她昨（4日）深夜再度開火，怒斥前男友龔益霆「顛倒是非」，強調自己從頭到尾只想要一個真誠的道歉，卻換來推諉與封鎖。不僅如此，江祖平更直指龔益霆是「自戀型人格」，態度心寒之下更喊話「法院見」，事件進一步延燒至司法與輿論層面。

江祖平針對龔益霆聲明中提到「對家人造成困擾」一事，火大於深夜隔空再嗆聲，「需要我把跟您父母親的對話截圖發上來嗎？」她認為，龔益霆不僅沒有面對指控，反而透過顛倒是非的說法來模糊焦點讓外界誤解，「我真心真的只希望有誠心悔改道歉而已，但您要繼續這樣顛倒是非？」江祖平再度重申，自己唯一的訴求就是「誠心悔改道歉」，否則將持續公開揭露真相。

此外，江祖平在文末再度點名龔益霆與其父龔美富，質疑2人選擇「顛倒是非」的態度直言「您要繼續這樣顛倒是非？好吧。」再加上她曾喊話「地檢署（或法院見）！從一開始，我只是需要一個真誠道歉……但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多，所以……謝謝您囉。」展現不再妥協的立場。

然而，江祖平的這番言論迅速引發網友熱議，許多人力挺她「勇敢揭露！」、「我們都會陪在你身邊支持你」、「姐姐好擔心你的安危，切記，要保護好自己，我們愛你。」更有人呼籲司法加速介入釐清真相，「不用跟他客氣了，直接讓司法介入還你跟被害者們公道！」整起事件已從個人指控擴大為社會輿論焦點。

