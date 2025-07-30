于美人社群破百萬追蹤「揭新身分」 跨界YT自稱斜槓長輩

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人主持節目《超級紅人榜》有口皆碑收視開紅盤，還是位獲獎廣播DJ、中文老師、經紀人、作家，2025年更是增添新身份成為podcast主持人以及YouTuber。

于美人個人臉書粉絲已累積高達一百多萬，IG粉絲專頁去年上線至今未滿一年，流量與觀看率也爆發性成長，讓她笑說：「看到IG衝這麼快，代表我也是有年輕族群支持」。而且在直播中她被廠商封為「網路流量天后」，擅長幫廠商產品找「流量密碼」，網路銷售神級成績的她還成為詐騙的盜圖目標，誇張到連以「于美人」為名之詐騙網站流量都能破五十萬，讓她又氣又心痛，除了抓也沒有用，最擔心的是民眾衝著她買的產品被騙錢外，如果是劣質產品還傷身。

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于美人在今年四月底開始推出《美人私房話PODCAST》，不到一個月成為該類別排名第一名，同時於7月中《美人加油讚》YT節目也緊接著初登場，節目囊括了國內消費者喜好之數位平台, 達成個人「完整網路媒體」品牌，一個人貫穿所有對外宣傳的平台，于美人提到：「製作相關的所有內容，都秉持一貫對所有觀眾的誠心與祝福為理念，希望陪伴所有觀眾與聽眾一起找到美滿人生之道，才不負觀眾對她個人的喜愛！」感性的于美人說自己是「斜槓長輩」，希望她走過一甲子的智慧，帶給大家不一樣觀點與產品，也希望每個人都好了、世界就好了。

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