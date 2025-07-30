晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于美人社群破百萬追蹤「揭新身分」 跨界YT自稱斜槓長輩

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人主持節目《超級紅人榜》有口皆碑收視開紅盤，還是位獲獎廣播DJ、中文老師、經紀人、作家，2025年更是增添新身份成為podcast主持人以及YouTuber。

于美人個人臉書粉絲已累積高達一百多萬，IG粉絲專頁去年上線至今未滿一年，流量與觀看率也爆發性成長，讓她笑說：「看到IG衝這麼快，代表我也是有年輕族群支持」。而且在直播中她被廠商封為「網路流量天后」，擅長幫廠商產品找「流量密碼」，網路銷售神級成績的她還成為詐騙的盜圖目標，誇張到連以「于美人」為名之詐騙網站流量都能破五十萬，讓她又氣又心痛，除了抓也沒有用，最擔心的是民眾衝著她買的產品被騙錢外，如果是劣質產品還傷身。

于美人在今年四月底開始推出《美人私房話PODCAST》，不到一個月成為該類別排名第一名，同時於7月中《美人加油讚》YT節目也緊接著初登場，節目囊括了國內消費者喜好之數位平台, 達成個人「完整網路媒體」品牌，一個人貫穿所有對外宣傳的平台，于美人提到：「製作相關的所有內容，都秉持一貫對所有觀眾的誠心與祝福為理念，希望陪伴所有觀眾與聽眾一起找到美滿人生之道，才不負觀眾對她個人的喜愛！」感性的于美人說自己是「斜槓長輩」，希望她走過一甲子的智慧，帶給大家不一樣觀點與產品，也希望每個人都好了、世界就好了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中