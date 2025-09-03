央視又出招！中網統整「75位台灣藝人」轉發清單：不表態就封殺

央視新聞3日凌晨在官方發文「【此刻一起轉發！#九三盛大閱兵#，致敬勝利！】」，紀念抗戰成功80周年，要求大家一起轉發。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華人民共和國於今（3）日舉行九三閱兵典禮，央視新聞準時在微博發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，馬上就引來不少舔中台灣藝人轉發，中網更直接統整出「75位台灣藝人」有無轉發的表格，開嗆「若不表態就封殺！」

中網統整出75位台灣藝人有無轉發的表格，開嗆「若不表態就封殺！」（翻攝自微博）

央視新聞3日凌晨在官方微博發文，紀念抗戰成功80周年，並要求外界轉發，「【此刻一起轉發！#九三盛大閱兵#，致敬勝利！】」。貼文發出後許多台灣藝人紛紛轉發，包含吳慷仁、舒淇、吳奇隆、朱孝天、董又霖、顏人中、文淇、楊宗緯等人，只不過此前每次央視發文必會轉發的藝人歐陽娜娜、汪東城等人卻尚未有行動，引發中網不滿，特地統整出75位台灣藝人轉發表格，時刻關注藝人轉發情況。

請繼續往下閱讀...

不過從表格中可見，沒轉發央視貼文的台灣藝人還是占多數，應該是受到先前陸委會宣布將裁處舔中藝人一事影響。此事也引中國網友熱議，「怎麼這麼少人轉」、「沒有轉發就封殺！」、「歐陽娜娜最能行銷愛國了，怎麼沒轉」。

