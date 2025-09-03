晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

央視又出招！中網統整「75位台灣藝人」轉發清單：不表態就封殺

央視新聞3日凌晨在官方發文「【此刻一起轉發！#九三盛大閱兵#，致敬勝利！】」，紀念抗戰成功80周年，要求大家一起轉發。（翻攝自微博）央視新聞3日凌晨在官方發文「【此刻一起轉發！#九三盛大閱兵#，致敬勝利！】」，紀念抗戰成功80周年，要求大家一起轉發。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華人民共和國於今（3）日舉行九三閱兵典禮，央視新聞準時在微博發文「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，馬上就引來不少舔中台灣藝人轉發，中網更直接統整出「75位台灣藝人」有無轉發的表格，開嗆「若不表態就封殺！」

中網統整出75位台灣藝人有無轉發的表格，開嗆「若不表態就封殺！」（翻攝自微博）中網統整出75位台灣藝人有無轉發的表格，開嗆「若不表態就封殺！」（翻攝自微博）

央視新聞3日凌晨在官方微博發文，紀念抗戰成功80周年，並要求外界轉發，「【此刻一起轉發！#九三盛大閱兵#，致敬勝利！】」。貼文發出後許多台灣藝人紛紛轉發，包含吳慷仁、舒淇、吳奇隆、朱孝天、董又霖、顏人中、文淇、楊宗緯等人，只不過此前每次央視發文必會轉發的藝人歐陽娜娜、汪東城等人卻尚未有行動，引發中網不滿，特地統整出75位台灣藝人轉發表格，時刻關注藝人轉發情況。

不過從表格中可見，沒轉發央視貼文的台灣藝人還是占多數，應該是受到先前陸委會宣布將裁處舔中藝人一事影響。此事也引中國網友熱議，「怎麼這麼少人轉」、「沒有轉發就封殺！」、「歐陽娜娜最能行銷愛國了，怎麼沒轉」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中