娛樂 最新消息

江祖平怒PO性侵疑犯正面照 ５線索踢爆男子身分

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平日前曾揭露一名「大特」女演員向她求助，亦稱遭某電視台體制內男性下藥性侵，甚至被拍下裸照，震驚外界，昨日更是在社群上連發6則文章，言詞激烈，而今早（３日）則在社群公布疑犯的局部照片，圖片中可見該疑犯極有可能為電視台人員。

江祖平連續曬性侵男局部照，甚至還有正面照。（圖／翻攝自Threads）江祖平連續曬性侵男局部照，甚至還有正面照。（圖／翻攝自Threads）

江祖平連續曬性侵男局部照，稱其參與過台八拍攝。（圖／翻攝自Threads）江祖平連續曬性侵男局部照，稱其參與過台八拍攝。（圖／翻攝自Threads）

江祖平昨日發出多文，指出日前要求加害者向受害者道歉，但遲遲未見誠意回應，她憤怒表示加害者似乎以為從電視台離職就能脫身，讓她氣到痛罵「用完了！姦完了！就說希望退為朋友？你真他媽以為世界繞著你轉嗎？」言辭猛烈，警告涉案男子，並表示若對方不道歉就公開身分。

今早江祖平釋出數張局部特徵照，還詢問網友：「認得牠嗎？」並在文中公布更多線索，包括年齡25歲、可能已自動請辭，並且有身穿「SET」制服跟家人合照，以及參與台八拍攝工作人員等，江祖平忿忿不平：「希望您一家和樂又開心。」

江祖平公開疑似加害者、拍戲等相關照片，雖然上了馬賽克，但直言要讓真相慢慢浮出來，答案呼之欲出。對此，電視台目前尚未回應。

