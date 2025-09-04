江祖平連環爆三立高層子涉性侵 士檢：已主動分案調查

藝人江祖平近日連環爆料。（翻攝自臉書）

〔記者張文川／台北報導〕藝人江祖平近日連環爆料，點名三立電視台一名男員工疑性侵女演員，並公開男方穿「SET」工作服的照片及名字，並再爆還有2名女幕後人員被該男騷擾；三立對此聲明已啟動調查機制，而士林地檢署則表示，已主動分案調查。

8月18日於社群揭露一名「大特」女演員向她求助，指控遭某電視台體制內男性下藥性侵，甚至被拍下裸體；9月2日江祖平在Threads連發6文，疑因要求加害者向受害者道歉，但遲未見誠意回應，她憤怒表示加害者似乎以為從電視台離職就能脫身，讓她氣到痛罵「用完了！姦完了！就說希望退為朋友？你真他媽以為世界繞著你轉嗎？」言辭猛烈，幾乎點名要直接公布加害人身分。

請繼續往下閱讀...

江祖平今凌晨又發文，並附上部分對話截圖，指出有2位幕後女性同事不願意又被強硬對待，疑遭強制猥褻及性侵，受害女性事後提離職，且還知道另有人也被對方騷擾，江祖平雖未指名道姓，因附上照片辨識度極高，據悉該男是年僅25歲的電視台幕後工作人員。

江祖平並指出對方有後台，是三立高層兒子；三立資深副總龔美富今聲明指出，自己是當事人的父親，「我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白」，他身為三立主管會利害迴避，公司已經啟動調查制度，他一定配合公司制度。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法