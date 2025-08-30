晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

情斷林美貞！61歲孫興滿臉鬍渣「黝黑乾瘦」 靠直播討生活近況曝光

孫興（圖）情斷林美貞後，近況被指「又瘦又乾」。（組合照，翻攝自微博）孫興（圖）情斷林美貞後，近況被指「又瘦又乾」。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫興情纏林美貞24年最終於4月簽字離婚，夫妻感情正式畫下休止符；當時，林美貞所有的經紀公司也將孫興的照片從官網撤下，更淡然發文，「無論有多少愛與傷痛，到此為止！」雙方完全切割。如今，孫興被直擊在沙灘上做日光浴，肌膚曬到黝黑，身形也明顯消瘦，與往日的模樣頗有落差。

61歲的孫興早年憑《倚天屠龍記》「楊逍」一角走紅亞洲，卻在2011年因涉毒被逮，遭中國封殺成為劣跡藝人，戲劇邀約全斷，只能轉往直播平台討生活。近日他在小紅書曝光近況，滿臉鬍渣戴著墨鏡，打赤膊坐在躺椅上曬日光浴，坦言自己連續曬了約4小時，還會刻意變換姿勢，讓全身都能均勻曬到。

此外，孫興更呼籲大眾少吃鈣片，直言「曬太陽才是最好的補鈣方式」，最後還擺出代表性的「太白金星」動作，試圖以俏皮模樣和粉絲互動。不過，孫興的最新畫面仍引起港媒熱議，被形容「又瘦又乾」外貌與昔日的俊朗型男相差甚遠；但是，也有粉絲力挺留言稱「越老越帥」、「這個男人還是有魅力！」孫興從婚姻破局、演藝事業跌落谷底，到如今靠直播維生，他的人生轉折再次掀起討論。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中