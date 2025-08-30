情斷林美貞！61歲孫興滿臉鬍渣「黝黑乾瘦」 靠直播討生活近況曝光

孫興（圖）情斷林美貞後，近況被指「又瘦又乾」。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫興情纏林美貞24年最終於4月簽字離婚，夫妻感情正式畫下休止符；當時，林美貞所有的經紀公司也將孫興的照片從官網撤下，更淡然發文，「無論有多少愛與傷痛，到此為止！」雙方完全切割。如今，孫興被直擊在沙灘上做日光浴，肌膚曬到黝黑，身形也明顯消瘦，與往日的模樣頗有落差。

61歲的孫興早年憑《倚天屠龍記》「楊逍」一角走紅亞洲，卻在2011年因涉毒被逮，遭中國封殺成為劣跡藝人，戲劇邀約全斷，只能轉往直播平台討生活。近日他在小紅書曝光近況，滿臉鬍渣戴著墨鏡，打赤膊坐在躺椅上曬日光浴，坦言自己連續曬了約4小時，還會刻意變換姿勢，讓全身都能均勻曬到。

請繼續往下閱讀...

此外，孫興更呼籲大眾少吃鈣片，直言「曬太陽才是最好的補鈣方式」，最後還擺出代表性的「太白金星」動作，試圖以俏皮模樣和粉絲互動。不過，孫興的最新畫面仍引起港媒熱議，被形容「又瘦又乾」外貌與昔日的俊朗型男相差甚遠；但是，也有粉絲力挺留言稱「越老越帥」、「這個男人還是有魅力！」孫興從婚姻破局、演藝事業跌落谷底，到如今靠直播維生，他的人生轉折再次掀起討論。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法