娛樂 最新消息

（獨家）三立副總龔美富兒「遭江祖平控性侵」 前員工發聲：惡有惡報

藝人江祖平近日點名三立電視台一名男員工疑性侵女演員。（本報資料照）藝人江祖平近日點名三立電視台一名男員工疑性侵女演員。（本報資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平近日連環爆料，點名三立電視台一名男員工疑性侵女演員，公開男方穿「SET」工作服的照片及名字外，也爆料還有2名女員工遭該男騷擾。此事引發不小討論，記者私下向三立電視台前員工探聽，他聽聞此事後不願多談，僅說：「惡有惡報，不想跟他扯上關係。」至於是否被對方騷擾過？他低調表示不想回答，「但對方應該已經累積很多人的怨氣了。」

江祖平稱該男員工「有後台」，是三立高層兒子。不久後，三立資深副總龔美富今聲明指出，自己是當事人的父親，「我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

三立資深副總龔美富。（資料照，記者潘少棠攝）三立資深副總龔美富。（資料照，記者潘少棠攝）

龔美富強調身為三立主管會利害迴避，公司已經啟動調查制度，屆時一定配合公司制度。而士林地檢署則表示，已主動分案調查。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

