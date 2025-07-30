少林寺方丈涉貪色被調查 影星釋小龍「2歲拜他為師」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺住持釋永信涉嫌挪用、侵占寺院鉅額資產，同時違反佛教戒律，長期與多名女性維持不正當關係並育有私生子，遭多部門聯合調查，事件引起軒然大波，有網友挖出童星出道的釋小龍2歲時就拜他為師，兩人關係情同父子。

釋小龍（右）2歲拜釋永信為師。（翻攝自微博）

釋小龍本名陳小龍，2歲時皈依少林寺，拜釋永信為師並被賜法名釋小龍，4歲隨著方丈來台登上綜藝節目，後來簽入影視大亨吳敦旗下影視公司，出演《卜派小子》、《新烏龍院》、《龍在少林》等多部電影，與郝劭文搭檔拍片圈了一票粉絲。值得一提的是，他曾獲得釋永信頒發「少林文化傳播獎」，感謝他長年推廣文化。

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釋小龍也曾撰文表示，「三位我非常感謝的人，父親教導我、教我武功，師父帶我出去登上了舞台，乾爹吳敦帶我進入了演藝圈。謝謝你們對我的付出！一切在我心裡！」並曬出合照，由此可知，兩人關係甚好。

釋小龍曾發文感謝釋永信。（翻攝自微博）

釋永信的醜聞曝光後，網路謠言不斷，甚至傳出釋小龍是其私生子，不過已經被澄清是不實謠言，但釋小龍仍受輿論波及，有部分網友替他抱屈，認為「關他屁事，他又沒犯法」。

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