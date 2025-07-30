楊月娥誇變帥 沈玉琳：現在喜歡在家陪妻小

楊月娥中午在臉書發文祝福沈玉琳早日康復。（翻攝自楊月娥臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人沈玉琳昨傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫入住三總加護病房，消息一出震驚各界，今（30）日中午，同為主持人的楊月娥發文要沈玉琳加油，早日康復。

楊月娥說，其實沈玉琳比她年輕，想起上次在頒獎典禮上相遇，2人並肩而坐，很好聊天，當時她告訴沈玉琳：「你變帥了。」沈玉琳回：「為了健康減了10幾公斤，為了女兒菸也戒了，生活作息有人照顧，現在喜歡在家陪妻小。」

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然而，運來了，忙到昏頭轉向；事多了，累到給你不要不要，楊月娥嘆說：「錢有了，想買健康卻買不到，一日24小時，工作高壓漫長，身子要如何保養，健康是最公平的反饋，你怎麼待他，他就怎麼回應你。」

楊月娥也告誡：「身體的警訊，千萬不要不理會，再強壯都要靠一下；血肉之軀，絕非鋼鐵之身，事業差不多可以，錢財用得到屬你。」最後祝福帶給大家無限歡樂的沈玉琳，早日康復，良醫良藥，難關能過，幸運都有。

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