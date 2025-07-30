牽手了！阿湯哥和小25歲安娜約會 牽牢牢被指戀情曝光

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕63歲好萊塢男神「阿湯哥」湯姆克魯斯近來屢屢與年輕25歲古巴裔女星安娜德哈瑪斯傳出緋聞，雖然雙方先前聲稱頻繁見面是因為籌備合作計畫，但如今兩人竟被拍到牽手外出！畫面一曝光登上多家外媒版面，並以「戀情曝光？」為標題大幅報導。

湯姆克魯斯近來傳出緋聞。（美聯社）

據悉，阿湯哥和安娜25日現身英國倫敦，一同參加綠洲合唱團（Oasis）的演唱會，隔天便飛往美國佛蒙特州伍德斯托克小鎮。有別於公開場合的合作姿態，這回兩人低調現身，一起開車穿越國家公園、漫步街頭購物，最後還停下來吃冰淇淋，期間不僅神情親暱，更被拍到牽著手、相視而笑，互動十分自然，引發外界對兩人關係的熱議。

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安娜德哈瑪斯。（路透）

安娜今年5月受訪時，曾興奮分享與阿湯哥的合作進展，透露雙方正著手多個項目，其中包括即將開拍的電影《Deeper》，並預告未來還將與《明日邊界》導演道格李曼及《不可能的任務：最終清算》導演克里斯多福麥奎里合作。

阿湯哥也不吝稱讚安娜近期在新片中的精彩演出，雖然始終未對戀情作出正面回應，但這次牽手的畫面一出，無疑再度點燃外界對這段「合作情緣」是否升溫為戀愛關係的高度關注。

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