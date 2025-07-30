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《蝙蝠俠》男星海邊游泳後竟猝逝！搶救無效享年60歲

以色列男星阿隆阿布特布爾（Alon Aboutboul）驚傳在海邊猝逝。（法新社）以色列男星阿隆阿布特布爾（Alon Aboutboul）驚傳在海邊猝逝。（法新社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以色列男星阿隆阿布特布爾（Alon Aboutboul）曾出演《黑暗騎士：黎明昇起》打開知名度。怎料竟傳出在以色列時間29日上午，在北部一處海灘游泳後突然身體不舒服昏倒，經過1小時多的搶救後仍宣告不治，享年60歲。

據以色列媒體報導，阿布特布爾當天游泳後身體不適，上岸後突然昏倒，救護車到場時已經錯過黃金搶救時間，阿布特布爾的經紀人也親自向媒體證實他的死訊。目擊者表示，阿布特布爾上岸後有向周遭人表示身體不適，隨即倒地不起，引起現場遊客驚慌，救護人員獲報後趕抵現場，立即展開長達一小時的心肺復甦術，最終仍回天乏術。

回顧阿布特布爾的一生，他於1964年出生於以色列基里亞特阿塔的塞法迪猶太家庭，1983年正式踏入演藝圈，至今出演了超過100部的影視作品，為以色列影業的重量級人物，最廣為人知的作品為《慕尼黑》以及《黑暗騎士：黎明昇起》。

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