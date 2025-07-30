才爆出分手 陳芳語突現身婚禮高喊：太夢幻了！

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley 」陳芳語最近才爆出和交往多年的「血肉果汁機」鼓手彥文分手，彥文曾放話想把她娶回家，可惜無法終成眷屬。但陳芳語最近還是出現在婚禮上，而且具有雙重身分。

陳芳語當婚禮歌手，以歌聲見證愛情。（陶山音樂提供）

陳芳語的經典歌曲《愛你》一直是許多新人婚禮上喜歡播放的歌曲，這次她親自擔任婚禮歌手，為幸運的粉絲在婚禮上獻唱這首歌，還加碼新歌《花季》，不少嘉賓都感動紅了眼眶。

請繼續往下閱讀...

陳芳語（右）首次受邀當結婚證人。（陶山音樂提供）

除了當婚禮歌手，陳芳語還身負另一重任，她受邀當新郎、新娘的「證婚人」，其實一開始她並沒有馬上答應，因為深知「證婚人」責任重大，後來是新郎鍥而不捨地溝通，才讓她最終點頭答應，她笑說：「這是我人生第一次當證婚人，真的很榮幸，也覺得特別！」她還透露：「知道男生那種小心翼翼籌備驚喜的心情，還有想讓對方感受到被珍惜的用心，真的讓我非常感動。」

陳芳語為結婚新人送上祝福。（陶山音樂提供）

儘管自己目前感情空白，但陳芳語分享這幾年來的體悟，她說：「愛是感覺，是浪漫；但承諾是需要實際去經營的。能夠在一段關係中開心、自在，才是最重要的事情。」

另外陳芳語也感性表示：「每一場婚禮都是獨一無二的，不只是舞台，而是一場真實的情感現場。我很開心自己的音樂能成為其中的一部分，陪伴大家一起走到人生的下一個階段。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法